Racismo e ameaças de morte: Ana Elisa aciona Polícia Civil por ataques

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT) denunciou à Polícia Civil ameaças de morte, estupro e ataques racistas recebidos por e-mail durante a campanha eleitoral. O remetente enviou as mensagens em 5 de setembro e ameaçou a família da parlamentar.

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O autor do e-mail afirmou integrar o grupo supremacista branco e de extrema-direita Ku Klux Klan. O remetente declarou que pessoas como ele não toleram mulheres pretas em espaços de poder e descreveu como pretende estuprá-la. A mensagem reuniu dados pessoais da vítima e afirmou saber como localizá-la.

Ana Elisa divulgou prints com trechos das mensagens em suas redes sociais. A equipe da parlamentar comunicou que providências policiais e judiciais foram adotadas para identificar o responsável. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e novas informações serão divulgadas em momento oportuno.

Mensagem foi compartilhada nas redes sociais da deputada eleita Redes Sociais/Reprodução

Trajetória e votação histórica

Nas eleições de 2026, Ana Elisa recebeu 524.216 votos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse resultado garantiu o segundo lugar entre os candidatos ao cargo em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).

O desempenho nas urnas consagrou a parlamentar como a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no país. O pleito de 2026 marcou sua primeira disputa eleitoral. Ela foi convidada em março para concorrer a uma vaga legislativa.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, Ana Elisa nasceu em 31 de agosto de 2005. Estudante de direito, ela atuava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) antes de disputar as eleições.

Em vídeo, a deputada contou que conheceu a política ao frequentar um sindicato com a mãe. A trajetória pública começou com publicações na internet focadas em temas específicos: política, direitos sociais, racismo, feminismo e educação.

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Durante a campanha eleitoral, ela alcançou a marca de quase 2 milhões de seguidores no Instagram, e agora contabiliza mais de 3 milhões de seguidores.