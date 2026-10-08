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Formanda viraliza ao erguer cartaz pró-Lula em colação de grau

Cartaz com lema 'Bora Virar' pede votos para Lula no segundo turno das eleições, que ocorre em 25 de outubro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2026 13:07 - atualizado em 08/10/2026 13:29

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Formanda viraliza ao erguer cartaz pró-Lula em colação de grau
Aluna da UFPE exibe cartaz &#39;BORA VIRAR&#39; em sua colação de grau, um gesto de apoio à campanha eleitoral do presidente Lula crédito: Redes sociais

Uma aluna da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) chamou a atenção ao erguer um cartaz com a frase "BORA VIRAR" durante a cerimônia de colação de grau. O ato ocorreu em Caruaru (PE) nessa quarta-feira (7/10).

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A jovem, que não teve a identidade revelada, manifestou apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Depois de cumprimentar os reitores e professores presentes na mesa oficial, ela abriu o cartaz em direção ao público e às câmeras da cerimônia. O público aplaudiu o gesto.

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O vídeo da manifestação viralizou no Instagram e no Facebook por meio de páginas de mobilização política e artística, como o coletivo "342 Artes".

Estratégia do movimento

A mensagem exibida pela formanda integra uma mobilização intensa voltada para a etapa final da disputa eleitoral. O movimento "Bora Virar", também conhecido como "Vira Voto", tenta reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o atual presidente.

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No primeiro turno, realizado no domingo (4/10), o candidato Flávio Bolsonaro terminou na liderança com 47% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula ficou em segundo lugar com 45,16%. Desde a redemocratização do Brasil em 1989, nenhum concorrente que ficou em segundo lugar no primeiro turno conseguiu reverter o placar na etapa final.

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A estratégia principal da campanha foca em atrair parte dos mais de 33 milhões de eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno, patamar que atingiu recorde histórico de abstenção. A iniciativa também dialoga com quem votou em branco, nulo ou em candidatos minoritários que saíram da disputa.

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