Estudantes, parlamentares e artistas farão manifestação contra Flávio em BH
Mobilização na Praça Afonso Arinos reúne nomes como FBC, Sidoka e lideranças políticas para movimentar o Centro da capital mineira nesta sexta-feira
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Estudantes de Belo Horizonte programaram uma manifestação nas ruas da capital nesta sexta-feira (9/10), para declarar que não querem Flávio Bolsonaro (PL) como presidente do Brasil. O movimento tem o objetivo de dar o recado público da categoria estudantil na cidade.
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A mobilização teve chamamento divulgado por meio do Instagram. Na rede social, organizadores declararam que "não voltaremos a tempos de retrocesso como o que vivemos durante o governo de Jair Bolsonaro".
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Horário e local da manifestação
A concentração ocorre na Praça Afonso Arinos, às 17h, no Centro de Belo Horizonte.
Apoio de artistas
A manifestação dos estudantes conta com o apoio do meio cultural. O músico Fabrício FBC se soma aos estudantes na luta contra Flávio Bolsonaro.
O também rapper Sidoka também integrará o ato convocado para o Centro da capital.
Presença de lideranças políticas
O evento reúne apoio de parlamentares com mandatos municipais, estaduais e federais. A lista de presenças confirmadas inclui:
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a vereadora Luiza Dulci (PT);
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a deputada estadual Moara Saboia (PT);
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a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT);
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a deputada estadual eleita Iza Lourença (PSOL);
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a deputada estadual Macaé Evaristo (PT);
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o deputado federal eleito Rogério Correia (PT);
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a deputada federal eleita Bella Gonçalves (PT);
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a senadora eleita Marília Campos (PT).