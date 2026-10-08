Estudantes, parlamentares e artistas farão manifestação contra Flávio em BH

Estudantes de Belo Horizonte programaram uma manifestação nas ruas da capital nesta sexta-feira (9/10), para declarar que não querem Flávio Bolsonaro (PL) como presidente do Brasil. O movimento tem o objetivo de dar o recado público da categoria estudantil na cidade.

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A mobilização teve chamamento divulgado por meio do Instagram. Na rede social, organizadores declararam que "não voltaremos a tempos de retrocesso como o que vivemos durante o governo de Jair Bolsonaro".

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Horário e local da manifestação

A concentração ocorre na Praça Afonso Arinos, às 17h, no Centro de Belo Horizonte.

Apoio de artistas

A manifestação dos estudantes conta com o apoio do meio cultural. O músico Fabrício FBC se soma aos estudantes na luta contra Flávio Bolsonaro.

O também rapper Sidoka também integrará o ato convocado para o Centro da capital.

Presença de lideranças políticas

O evento reúne apoio de parlamentares com mandatos municipais, estaduais e federais. A lista de presenças confirmadas inclui: