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ATO POLÍTICO

Estudantes, parlamentares e artistas farão manifestação contra Flávio em BH

Mobilização na Praça Afonso Arinos reúne nomes como FBC, Sidoka e lideranças políticas para movimentar o Centro da capital mineira nesta sexta-feira

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Repórter
08/10/2026 12:34 - atualizado em 08/10/2026 13:24

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Estudantes de BH vão às ruas contra Flávio Bolsonaro com apoio de artistas
Ato em Belo Horizonte reúne manifestantes com símbolos de apoio a Lula e contrários à família Bolsonaro durante protesto crédito: Guzanshe/EM/D.A Press.

Estudantes de Belo Horizonte programaram uma manifestação nas ruas da capital nesta sexta-feira (9/10), para declarar que não querem Flávio Bolsonaro (PL) como presidente do Brasil. O movimento tem o objetivo de dar o recado público da categoria estudantil na cidade.

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A mobilização teve chamamento divulgado por meio do Instagram. Na rede social, organizadores declararam que "não voltaremos a tempos de retrocesso como o que vivemos durante o governo de Jair Bolsonaro".

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Horário e local da manifestação

A concentração ocorre na Praça Afonso Arinos, às 17h, no Centro de Belo Horizonte.

Apoio de artistas

A manifestação dos estudantes conta com o apoio do meio cultural. O músico Fabrício FBC se soma aos estudantes na luta contra Flávio Bolsonaro.

O também rapper Sidoka também integrará o ato convocado para o Centro da capital.

Presença de lideranças políticas

O evento reúne apoio de parlamentares com mandatos municipais, estaduais e federais. A lista de presenças confirmadas inclui:

  • a vereadora Luiza Dulci (PT);

  • a deputada estadual Moara Saboia (PT);

  • a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT);

  • a deputada estadual eleita Iza Lourença (PSOL);

  • a deputada estadual Macaé Evaristo (PT);

  • o deputado federal eleito Rogério Correia (PT);

  • a deputada federal eleita Bella Gonçalves (PT);

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  • a senadora eleita Marília Campos (PT).

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