MANIFESTAÇÃO
Manifestantes e políticos se reúnem no ato "Acorda Brasil", em BH
Nikolas Ferreira, Romeu Zema e Mateus Simões marcaram presença na manifestação "Acorda Brasil" na manhã deste domingo (1º/3)
Na chegada à Praça da Liberdade, Nikolas foi ovacionado por apoiadores Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Trio elétrico reúne lideranças políticas durante o protesto "Acorda Brasil" Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Ato em BH integra série de manifestações previstas em outras cidades do país. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
A manifestação é marcada por críticas aos ministros do STF, Toffoli e Moraes, além de críticas ao governo Lula Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Nikolas Ferreira participará do ato em Belo Horizonte, em seguida, viajará para São Paulo para integrar a passeata na Avenida Paulista. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Público reage com aplausos à chegada de Nikolas Ferreira ao local do ato Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Marcelo Aro também marcou presença no ato convocado por Nikolas Ferreira em BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Apoiadores se concentram na Praça da Liberdade para protesto contra Lula e ministros do STF Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Vice-governador Mateus Simões participa de ato ao lado de Romeu Zema na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
Manifestantes exibem cartazes e bandeiras durante mobilização na capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
