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ELEIÇÕES 2026

PSDB declara neutralidade no 2º turno e libera apoio a Lula ou Flávio

Maioria dos diretórios se dividiu entre neuturalidade e apoio a Flávio Bolsonaro, segundo nota tucana

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/10/2026 17:35

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Aécio Neves em entrevista exclusiva ao Estado de Minas
Aécio Neves é presidente nacional do PSDB crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) declarou nesta quinta-feira (8/10) que vai adotar neutralidade no segundo turno da eleição presidencial, que será disputado entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em 25 de outubro.

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O posicionamento foi anunciado em nota assinada pelo presidente da legenda, o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, que perdeu a eleição para o Senado no último domingo (4/10).

No texto, o partido afirma que a maioria dos diretórios “se divide entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro”, mas uma pequena minoria defende apoiar Lula.

“O PSDB (...) decide, ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno”, declarou.

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A nota tucana ainda fala em “compromisso com a democracia” e deseja sucesso ao próximo presidente eleito para buscar a “pacificação nacional”.

Nota do PSDB

"O PSDB, após consultar seus diretórios em todo o país e constatar que a maioria deles se divide entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, enquanto uma pequena minoria se manifesta pelo apoio ao presidente Lula, decide, ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno.

O PSDB reafirma seu compromisso com a democracia e espera que o presidente eleito possa liderar o Brasil no caminho da prosperidade, da justiça e da pacificação nacional.

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Aécio Neves
Presidente Nacional do PSDB"

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