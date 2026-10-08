PSDB declara neutralidade no 2º turno e libera apoio a Lula ou Flávio

O Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) declarou nesta quinta-feira (8/10) que vai adotar neutralidade no segundo turno da eleição presidencial, que será disputado entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em 25 de outubro.

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O posicionamento foi anunciado em nota assinada pelo presidente da legenda, o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, que perdeu a eleição para o Senado no último domingo (4/10).

No texto, o partido afirma que a maioria dos diretórios “se divide entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro”, mas uma pequena minoria defende apoiar Lula.

“O PSDB (...) decide, ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno”, declarou.

A nota tucana ainda fala em “compromisso com a democracia” e deseja sucesso ao próximo presidente eleito para buscar a “pacificação nacional”.

Nota do PSDB

"O PSDB, após consultar seus diretórios em todo o país e constatar que a maioria deles se divide entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, enquanto uma pequena minoria se manifesta pelo apoio ao presidente Lula, decide, ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno.

O PSDB reafirma seu compromisso com a democracia e espera que o presidente eleito possa liderar o Brasil no caminho da prosperidade, da justiça e da pacificação nacional.

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Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB"

