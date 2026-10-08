Fala de Ana Elisa na GloboNews sobre ancestralidade emociona jornalista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista Flávia Oliveira se emocionou com a deputada eleita Ana Elisa (PT) durante entrevista no programa "Estúdio I", da "GloboNews", nesta quinta-feira (8/10). A parlamentar abordava as ameaças que recebeu quando refletiu sobre sua vivência enquanto mulher negra.

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A deputada federal eleita contou que denunciou à Polícia Civil ameaças de morte, estupro e ataques racistas recebidos por e-mail durante a campanha eleitoral. O remetente enviou as mensagens em 5 de setembro e ameaçou a família da parlamentar.

Em um momento da entrevista, a jornalista relacionou a violência com o movimento de mulheres negras. Em resposta, Ana Elisa relacionou sua trajetória às gerações passadas.

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"Flávia, eu tenho dito que desde as primeiras ameaças que eu sofri, que a minha vida hoje ela só é um pouco melhor do que a da minha mãe, da minha bisa, da minha vó, porque quando eu nasci o Presidente Lula (PT) já era presidente”, disse.

A parlamentar ressaltou que a história familiar de ambas compartilha dores históricas e apontou riscos cotidianos. "O nosso corpo é utilizado pelo Estado no geral e pelo pela sociedade como um alvo fácil. Então nós estamos correndo risco de vida na política, no trabalho CLT, na faculdade pública ou em qualquer lugar”, continuou.

Ana Elisa também contextualizou a luta histórica no país. "Porque uma hora dessas, se não estivéssemos falando de vários abolicionistas, o sonho dessas pessoas é que nem eu, nem você, nem nenhum brasileiro que está tendo o direito de nos escutar aqui hoje estivéssemos aqui. O sonho deles é que nós estivéssemos agora no Pelourinho”, destacou. Flávia já estava emocionada.

Ao tratar dos perigos enfrentados, a deputada pontuou sua determinação: "Eu vivo um dia de cada vez, e é óbvio que eu temo pela minha vida, mas eu vivo um dia de cada vez porque eu sei que eu sou o sonho mais sonhado da minha ancestralidade."

"Eu sou a primeira mulher negra em 200 anos de Câmara a a chegar à Câmara com 21 anos. Então, mesmo que isso custe uma retaliação contra a minha vida, eu sei que eu vivi coisas que a minha ancestralidade nunca teve a oportunidade de viver”, disse Ana, enquanto a jornalista tentava conter as lágrimas.

Repercussão nas redes sociais

A declaração motivou reações imediatas entre os espectadores. "Sério, muito LINDO esse momento da Ana Elisa com a Flávia Oliveira na GloboNews. Papo para além do debate politico, algo muito importante aconteceu ali nesse momento”, escreveu um perfil.

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"A Flavial Oliveira orgulhosíssima!", ressaltou outro. "Que depoimento forte!", disse um terceiro. "Nu, olho encheu de lagrima aqui", comentou mais um.



