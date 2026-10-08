Cursos de inteligência emocional atraem mais trabalhadores

O número de trabalhadores que se matricularam em cursos voltados à inteligência emocional e à saúde mental triplicou em um ano. Os dados se referem a profissionais que recebem o benefício educação da Unico Skill. São colaboradores de mais de 180 das maiores empresas do país, como Bradesco, Bayer, Nestlé, Solar Coca-Cola, iFood, Aché, RD Saúde, Ypê, entre outras, que possuem juntas mais de 500 mil colaboradores.

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O curso mais procurado da área é justamente o de Inteligência Emocional, que responde sozinho por quase uma em cada cinco matrículas. Na sequência, vêm cursos de autoconhecimento e gestão comportamental. “Em plena era da inteligência artificial, nossos dados mostram que a inteligência emocional se tornou ainda mais importante para a carreira de qualquer profissional”, avalia a CMO da Unico Skill, Thaís Azevedo.

O relatório Global Human Capital Trends 2026, da Deloitte, aponta que empresas que tratam IA apenas como uma questão tecnológica têm 1,6 vez mais chance de não obter o retorno esperado do que aquelas que colocam as pessoas no centro da transformação. Para Thaís Azevedo, “se a IA é capaz de realizar tarefas mecânicas, preencher planilhas e gerar relatórios em segundos, a empresa precisa desenvolver outras habilidades nas pessoas. Por isso, soft skills, como inteligência emocional, pensamento crítico e criatividade, nunca foram tão necessárias e estratégicas como agora”.

Alta em soft skills

A busca por cursos de inteligência emocional acompanha a tendência de alta em soft skills, que são habilidades comportamentais que definem como a pessoa lida com os desafios do dia a dia. Cursos focados nessas habilidades aparecem entre os mais acessados por trabalhadores que recebem o benefício educação da Unico Skill, junto com idiomas e tecnologia — incluindo, aí, inteligência artificial.

“Esse crescimento é bom para o trabalhador, que ganha recursos para lidar com pressão, conflito e mudanças no mercado, e para as empresas, que passam a contar com pessoas mais preparadas para liderar, colaborar e tomar decisões sob pressão”, diz Thaís Azevedo. “Tecnologia, qualquer companhia consegue comprar. A capacidade de um time atravessar mudanças sem perder o rumo não; ela precisa ser desenvolvida. E é exatamente isso que esses profissionais estão buscando”, completa.

No atual contexto do mercado, a saúde mental de profissionais tem recebido mais atenção por parte das empresas e do poder público. Desde maio deste ano, a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho, que define as regras gerais de segurança e saúde no trabalho, colocou saúde mental no mesmo patamar de risco que segurança física dos trabalhadores. “Claro que os cuidados com saúde mental vão muito além de cursos, mas essa busca ativa também é um recurso importante para cuidar de si mesmo”, analisa Thaís.

Diferenças geracionais

Trabalhadores da geração millennial, nascidos entre 1981 e 1996, correspondem à maior parte das matrículas em cursos de saúde mental e inteligência emocional: 64,7%. O índice é maior do que a proporção dessa geração nas matrículas gerais pela Unico Skill, que é de 59,6%. Por outro lado, a geração Z (1997-2009), embora responda por 26% dos usuários da Unico Skill, corresponde a 18,9% dos inscritos em cursos na área. “Os millennials estão em um momento da carreira em que a pressão é maior e já acumulam bagagem suficiente para entender o custo que é não ter repertório emocional no dia a dia”, afirma Thaís.

Educação e saúde mental

Um estudo de pesquisadores da Fudan University, de Xangai, publicado em 2025, acompanhou mais de 11 mil pessoas com mais de 45 anos e encontrou uma associação forte entre educação e saúde mental: quem participava de programas de educação apresentava cerca de 27% menos sintomas depressivos. “Educação dá perspectiva às pessoas, pois, quando um profissional aprende, sente-se mais seguro para se posicionar e consegue conectar o aprendizado aos desafios reais. É um círculo virtuoso: a autoestima melhora a performance, e os bons resultados reforçam a autoestima”, enfatiza Thaís Azevedo.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e mais de 100 instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUC RS, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras. São mais de 40 mil opções de graduações, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias, além de educação de jovens e adultos (EJA).

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Atualmente, o benefício da educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Bradesco, Bayer, iFood, Aché, Nestlé, Solar Coca-Cola, Heineken, Ypê, Farmácia Pague Menos e outras, que somam mais de 500 mil colaboradores. O benefício educação ilimitado funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, e os trabalhadores passam a ter acesso à plataforma.