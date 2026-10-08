Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro contra Lula

Terceiro colocado no primeiro turno da eleição presidencial, Augusto Cury (Avante) declarou nesta quinta-feira (8/10) que vai apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na disputa derradeira contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

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"Tive com Flávio uma longa conversa, olho no olho, sem filtros e sem rodeios. Disse-lhe claramente que não participaria de seu governo e que minha independência de pensamento seria inegociável", disse o psiquiatra.

Cury relatou ter sido procurado pelo candidato do PL com a "disposição para ouvir e incorporar propostas". Então, pediu que Flávio assinasse um compromisso público com uma série de medidas, entre as quais se compromete a defender o fim da reeleição presidencial.

"Meu apoio não é um cheque em branco", declarou. "Apoio não é submissão! Se concordar, direi que concordo. Se discordar, direi que discordo."

O psiquiatra teve 3.448.569 eleitores no país, o que representou 2,89% dos votos válidos no primeiro turno. Flávio Bolsonaro saiu na frente com 47,03% contra 45,16% de Lula.

Compromissos feitos por Flávio

De acordo com Cury, o compromisso público reúne oito prioridades:

• Fim da reeleição presidencial, com defesa da alternância de poder e da renovação democrática.

• Transformação da saúde, com ampliação da telemedicina e do acesso à medicina moderna.

• Proteção integral às mulheres, com uso de tecnologia e enfrentamento da violência.

• Transformação da educação, com valorização dos professores e melhores salários.

• Financiamento de até dez milhões de microempresas, para estimular o empreendedorismo e a geração de empregos.

• Fortalecimento do cooperativismo, com defesa do ato cooperativo, apoio às cooperativas e verticalização agroindustrial.

• Valorização da agricultura, com a meta de dobrar a produção sustentável de alimentos em dez anos.

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