MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhões
Investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais apontam que estabelecimento era usado para lavagem de dinheiro
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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma academia de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (7/10), durante a Operação Dinheiro Suado. O objetivo é desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro.
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As investigações tiveram início após a prisão de um dos investigados, ocorrida em novembro de 2025, em Uberlândia, na mesma região do estado. Análises revelaram indícios da existência de uma academia pertencente ao homem e ao sogro, utilizada para lavagem de dinheiro.
No curso das investigações, foi constatado, a partir de análise de comprovantes bancários, que, apenas entre maio e outubro de 2025 houve movimentação de aproximadamente R$ 4,5 milhões. À época, o investigado foi apontado como suspeito de participar do planejamento de um ataque contra um juiz da cidade. Desde então ele está preso.
A apuração também aponta que o investigado integrava uma estrutura criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas, em especial cocaína, proveniente da Bolívia e distribuída em território brasileiro.
Nessa quarta (7), foram cumpridos 12 mandados de prisão, e de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. A Justiça decretou o sequestro de até o limite total de R$ 7,85 milhões em bens e valores, alcançando sete pessoas físicas e três pessoas jurídicas, além do bloqueio de veículos e de outras medidas patrimoniais determinadas judicialmente.
Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas participações, pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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A operação contou com a participação da Polícia Federal, pelas Polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Polícia Rodoviária Federal.
Levantamento da Operação Dinheiro Suado
- 4 mandados de prisão
- 2 medidas alternativas à prisão (aplicação de tornozeleira eletrônica)
- 8 mandados de busca e apreensão
- 4 veículos apreendidos
- 11 celulares
- R$ 20.000 em dinheiro apreendidos
- Um TCO por posse de drogas para consumo
- Um flagrante por posse ilegal de arma