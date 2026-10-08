MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhões

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma academia de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (7/10), durante a Operação Dinheiro Suado. O objetivo é desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As investigações tiveram início após a prisão de um dos investigados, ocorrida em novembro de 2025, em Uberlândia, na mesma região do estado. Análises revelaram indícios da existência de uma academia pertencente ao homem e ao sogro, utilizada para lavagem de dinheiro.

No curso das investigações, foi constatado, a partir de análise de comprovantes bancários, que, apenas entre maio e outubro de 2025 houve movimentação de aproximadamente R$ 4,5 milhões. À época, o investigado foi apontado como suspeito de participar do planejamento de um ataque contra um juiz da cidade. Desde então ele está preso.

Leia Mais Homem denuncia agressões sofridas em bar na Pampulha no domingo de eleição Ex-advogado que atuava de forma irregular pode responder por três crimes Mãe que perdeu filhos em Brumadinho lança livro contra o esquecimento

A apuração também aponta que o investigado integrava uma estrutura criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas, em especial cocaína, proveniente da Bolívia e distribuída em território brasileiro.

Nessa quarta (7), foram cumpridos 12 mandados de prisão, e de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. A Justiça decretou o sequestro de até o limite total de R$ 7,85 milhões em bens e valores, alcançando sete pessoas físicas e três pessoas jurídicas, além do bloqueio de veículos e de outras medidas patrimoniais determinadas judicialmente.

Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas participações, pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Leia Mais Defesa Civil de BH emite alerta de chuvas para esta quinta (8) Engavetamento na BR-040: uma das vítimas segue internada no João XXIII Suspeito de matar motorista de aplicativo em Ouro Preto é preso

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação contou com a participação da Polícia Federal, pelas Polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Polícia Rodoviária Federal.

Levantamento da Operação Dinheiro Suado