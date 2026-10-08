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INVESTIGAÇÃO

MG: academia é alvo de ação contra grupo que movimentou R$ 4,5 milhões

Investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais apontam que estabelecimento era usado para lavagem de dinheiro

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/10/2026 18:58

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Ação cumpre 12 mandados judiciais em quatro estados
Operação Dinheiro Suado cumpriu 12 mandados judiciais em quatro estados crédito: Polícia Federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma academia de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (7/10), durante a Operação Dinheiro Suado. O objetivo é desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro.

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As investigações tiveram início após a prisão de um dos investigados, ocorrida em novembro de 2025, em Uberlândia, na mesma região do estado. Análises revelaram indícios da existência de uma academia pertencente ao homem e ao sogro, utilizada para lavagem de dinheiro.

No curso das investigações, foi constatado, a partir de análise de comprovantes bancários, que, apenas entre maio e outubro de 2025 houve movimentação de aproximadamente R$ 4,5 milhões. À época, o investigado foi apontado como suspeito de participar do planejamento de um ataque contra um juiz da cidade. Desde então ele está preso.

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A apuração também aponta que o investigado integrava uma estrutura criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas, em especial cocaína, proveniente da Bolívia e distribuída em território brasileiro.

Nessa quarta (7), foram cumpridos 12 mandados de prisão, e de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. A Justiça decretou o sequestro de até o limite total de R$ 7,85 milhões em bens e valores, alcançando sete pessoas físicas e três pessoas jurídicas, além do bloqueio de veículos e de outras medidas patrimoniais determinadas judicialmente.

Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas participações, pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

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A operação contou com a participação da Polícia Federal, pelas Polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Polícia Rodoviária Federal.

Levantamento da Operação Dinheiro Suado

  • 4 mandados de prisão
  • 2 medidas alternativas à prisão (aplicação de tornozeleira eletrônica)
  • 8 mandados de busca e apreensão
  • 4 veículos apreendidos
  • 11 celulares
  • R$ 20.000 em dinheiro apreendidos
  • Um TCO por posse de drogas para consumo
  • Um flagrante por posse ilegal de arma

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