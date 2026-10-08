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HOMICÍDIO

Suspeito de matar motorista de aplicativo em Ouro Preto é preso

Homem é apontado como responsável por esfaquear e atropelar a vítima durante tentativa de roubo; outro suspeito foi detido na noite do crime

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/10/2026 16:30

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Polícia Civil (PC) ratificou a prisão do suspeito, preso em flagrante pela Polícia Militar (PM)
Polícia Civil (PC) ratificou a prisão do suspeito, preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de matar o motorista de aplicativo Ernande dos Santos Nascimento, de 46, em uma estrada da zona rural de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (5/10), na MG-440, rodovia que liga os distritos de Santo Antônio do Leite e Engenheiro Corrêa.

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A vítima trabalhava como motorista de aplicativo quando iniciou uma corrida com destino a Santo Antônio do Leite. Conforme o registro da ocorrência, o segundo suspeito, de 25 anos, teria embarcado no veículo no distrito de Cachoeira do Campo, enquanto o de 33 já estava dentro do Chevrolet Prisma preto conduzido por Ernande.

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Durante o trajeto, o passageiro de 33 anos anunciou o roubo e deu uma facada no pescoço do motorista. Ferido, Ernande tentou sair do carro e fugir, mas o suspeito assumiu a direção do veículo e atropelou o motorista. Com o impacto, ele foi lançado para uma ribanceira e morreu no local. O carro foi localizado depois pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelos envolvidos. O homem de 25 anos foi localizado ainda na noite do crime e levado para a delegacia. Segundo os militares, ele aparentava estar sob efeito de drogas e apresentou versões consideradas divergentes sobre o que havia ocorrido.

A faca que teria sido utilizada para ferir o motorista foi encontrada dentro do veículo e apreendida. O segundo suspeito, apontado como autor da facada e do atropelamento, fugiu após o crime e foi encontrado na manhã de terça-feira (6/10), no distrito de Santo Antônio do Leite.

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A Polícia Civil (PC) informou que a prisão em flagrante do suspeito, por homicídio qualificado, foi ratificada. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e a instituição pediu ao Poder Judiciário a conversão para prisão preventiva. Já o segundo suspeito foi ouvido e liberado, e segue sendo investigado.

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