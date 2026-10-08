Suspeito de matar motorista de aplicativo em Ouro Preto é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de matar o motorista de aplicativo Ernande dos Santos Nascimento, de 46, em uma estrada da zona rural de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (5/10), na MG-440, rodovia que liga os distritos de Santo Antônio do Leite e Engenheiro Corrêa.

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A vítima trabalhava como motorista de aplicativo quando iniciou uma corrida com destino a Santo Antônio do Leite. Conforme o registro da ocorrência, o segundo suspeito, de 25 anos, teria embarcado no veículo no distrito de Cachoeira do Campo, enquanto o de 33 já estava dentro do Chevrolet Prisma preto conduzido por Ernande.

Durante o trajeto, o passageiro de 33 anos anunciou o roubo e deu uma facada no pescoço do motorista. Ferido, Ernande tentou sair do carro e fugir, mas o suspeito assumiu a direção do veículo e atropelou o motorista. Com o impacto, ele foi lançado para uma ribanceira e morreu no local. O carro foi localizado depois pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelos envolvidos. O homem de 25 anos foi localizado ainda na noite do crime e levado para a delegacia. Segundo os militares, ele aparentava estar sob efeito de drogas e apresentou versões consideradas divergentes sobre o que havia ocorrido.

A faca que teria sido utilizada para ferir o motorista foi encontrada dentro do veículo e apreendida. O segundo suspeito, apontado como autor da facada e do atropelamento, fugiu após o crime e foi encontrado na manhã de terça-feira (6/10), no distrito de Santo Antônio do Leite.

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A Polícia Civil (PC) informou que a prisão em flagrante do suspeito, por homicídio qualificado, foi ratificada. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e a instituição pediu ao Poder Judiciário a conversão para prisão preventiva. Já o segundo suspeito foi ouvido e liberado, e segue sendo investigado.