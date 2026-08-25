Passageira oferece R$ 150 para desabafar com motorista de aplicativo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que seria uma corrida de aplicativo comum se transformou em um momento inesperado para o motorista Carlos Coutinho, em Goiânia (GO). Ele recebeu uma proposta de R$ 150 de uma passageira para apenas ouvir seu desabafo sobre o fim de um namoro.

Em vez de aceitar o dinheiro, Carlos sugeriu que usassem o valor para comprar uma pizza e conversar. A situação ocorreu por volta das 21h de sexta-feira (21/8), quando o motorista já encerrava seu expediente.

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Antes de chegar ao local de partida, a passageira o contatou pelo chat do aplicativo. Ela explicou que havia acabado de descobrir uma traição do namorado e não queria que pessoas conhecidas soubessem do ocorrido.

Segundo o motorista, a mulher ofereceu o dinheiro para que ele escutasse sua história. “Eu falei: ‘guarda esses R$ 150 e compra uma pizza pra gente’, até porque eu tava morrendo de fome”, contou Carlos ao g1.

Ao chegar no endereço, a pizza já os esperava. O motorista cancelou a viagem e permaneceu no local para conversar com a passageira. O encontro durou cerca de 1h30.

Carlos relatou que o relacionamento da mulher era complicado e a havia afastado de quase todos os amigos. Durante o papo, ele buscou ouvi-la e oferecer algum apoio diante do que ela passava.

“Na verdade, quando cheguei para buscá-la, eu cancelei a corrida e ficamos lá na área da casa comendo a pizza e conversando”, explicou. Ele disse que trocaram contatos no WhatsApp, mas não conversaram muito depois.

O motorista ainda precisava de aproximadamente R$ 100 para atingir sua meta do dia, mas a fome falou mais alto. “No fim, uma corrida que era pra ser só mais uma acabou virando uma conversa, uma pizza e uma situação que eu jamais imaginaria”, afirmou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.