5 funções de segurança do Uber que talvez você não conheça
Além do novo Código Fixo, o app oferece ferramentas para proteger sua viagem; saiba como compartilhar rota, gravar áudio e contatar a polícia
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O anúncio do novo "Código Fixo" do Uber despertou o interesse de muitos usuários sobre como proteger suas viagens. A função, que promete agilizar o embarque com um PIN único e está sendo liberada gradualmente, é a mais recente de uma série de recursos de segurança já disponíveis no aplicativo. Muitas dessas ferramentas, no entanto, ainda são pouco conhecidas.
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Saber como usá-las pode fazer a diferença para uma viagem mais tranquila, tanto para passageiros quanto para motoristas. Além da confirmação de embarque, o app oferece opções para compartilhar a rota com amigos, gravar o áudio do trajeto e até contatar a polícia com apenas um toque. Conheça cinco delas a seguir.
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Código Fixo
Em vez de receber um código de quatro dígitos a cada viagem, agora é possível definir um PIN permanente. A novidade pode ser ativada nas configurações de segurança do perfil e programada para ser usada em todas as viagens ou apenas em horários específicos, como durante a noite. Ao entrar no carro, basta informar essa senha ao motorista para que ele inicie a corrida. A medida garante que você está no veículo certo de forma mais rápida.
Compartilhar a viagem
Essa função permite que contatos de confiança acompanhem seu trajeto em tempo real. Pelo menu de segurança, você envia um link com seu nome, o do motorista, o modelo e a placa do carro. A pessoa que recebe o link vê sua localização no mapa e o tempo estimado de chegada, mesmo sem ter o aplicativo do Uber instalado.
Gravação de áudio
Caso se sinta desconfortável durante uma corrida, é possível iniciar uma gravação de áudio diretamente no app. O arquivo fica salvo e criptografado no seu celular e pode ser enviado para a equipe de suporte do Uber caso você decida fazer um relato de segurança sobre a viagem.
Ligar para a polícia
Dentro da central de segurança, há um botão de emergência que disca automaticamente para o 190. Ao acionar essa função, o aplicativo exibe a sua localização atual e os dados da viagem na tela. Isso facilita o compartilhamento de informações precisas com a polícia de forma rápida e discreta, caso seja necessário.
Verificação de rota
O aplicativo usa a tecnologia de GPS para identificar desvios de rota muito longos ou paradas inesperadas. Se o sistema detectar um comportamento atípico, envia uma mensagem para o passageiro e o motorista para checar se está tudo bem. A notificação também oferece acesso rápido ao botão de emergência e outras ferramentas de ajuda.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.