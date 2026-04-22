Sete erros fatais que motoristas de app cometem na rotina

A rotina de um motorista de aplicativo exige longas horas no trânsito, com o corpo quase sempre na mesma posição e a mente em alerta constante. Essa combinação, somada à pressão por novas corridas e à insegurança das ruas, pode cobrar um preço alto da saúde física e mental. Adotar pequenas mudanças no dia a dia, no entanto, é o caminho para garantir mais bem-estar e segurança ao volante.

Pequenos cuidados podem transformar a jornada de trabalho, tornando-a mais saudável e produtiva. Integrar novos hábitos à rotina não apenas melhora a qualidade de vida, mas também impacta diretamente o desempenho profissional e a segurança no trânsito. Confira a seguir sete dicas práticas para aplicar no seu cotidiano.

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Ajuste a postura ao dirigir

A dor nas costas é uma queixa comum. Para evitá-la, regule o banco de forma que seus joelhos fiquem levemente flexionados e em altura igual ou ligeiramente abaixo do quadril. A coluna deve ficar totalmente apoiada no encosto. Se necessário, use uma almofada lombar para garantir o suporte correto e aliviar a tensão. Faça pausas para se movimentar

Ficar sentado por muito tempo prejudica a circulação. Aproveite os intervalos entre as corridas para sair do carro, caminhar por alguns minutos e alongar braços, pernas e pescoço. Esses movimentos rápidos ativam o fluxo sanguíneo e ajudam a relaxar a musculatura. Escolha lanches inteligentes

Comidas pesadas e gordurosas podem causar sonolência e desconforto gástrico, afetando sua atenção. Tenha sempre no carro opções leves e nutritivas, como frutas, barras de cereal, iogurges ou castanhas. Eles fornecem energia sem pesar no estômago. Hidratação é fundamental

Manter uma garrafa de água por perto é essencial. A desidratação, mesmo que leve, pode causar dor de cabeça, cansaço e dificuldade de concentração, sintomas perigosos para quem está ao volante. Beber água regularmente mantém o corpo e a mente em pleno funcionamento. Respire e cuide da mente

O estresse do trânsito e a pressão por metas são grandes vilões. Quando sentir a tensão aumentar, desligue o aplicativo por dez minutos. Use esse tempo para ouvir uma música relaxante, fazer exercícios de respiração profunda ou simplesmente observar o movimento sem se envolver. Descanse a visão

Focar constantemente na tela do celular e no trânsito cansa os olhos. A cada hora, tente desviar o olhar para um ponto distante por alguns segundos. Isso ajuda a relaxar a musculatura ocular e previne dores de cabeça e a sensação de vista cansada ao final do dia. Priorize a qualidade do sono

Uma boa noite de descanso é inegociável. Dormir o suficiente, de 7 a 9 horas por noite conforme recomendações de saúde, é vital para a recuperação do corpo e da mente. Um motorista descansado tem reflexos mais rápidos e toma decisões mais seguras, protegendo a si mesmo e aos passageiros. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.