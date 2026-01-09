Ser um bom motorista pode te render benefícios; saiba como economizar

Ser um bom motorista no Brasil agora vale mais do que apenas evitar dores de cabeça no trânsito. O governo federal lançou, em dezembro de 2025, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com implementação iniciada em 9 de janeiro de 2026. A novidade permite que condutores elegíveis recebam a versão eletrônica do documento de forma gratuita e totalmente digital. Para quem desejar a CNH física, no entanto, será preciso arcar com os custos de emissão no Detran.

A iniciativa faz parte de um esforço para valorizar quem dirige de forma consciente. Para ter direito ao benefício, o condutor não pode ter cometido nenhuma infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos 12 meses. Contudo, há restrições importantes: motoristas com 70 anos ou mais não têm direito à renovação automática, e condutores a partir de 50 anos podem usar o benefício apenas uma vez. O processo é simples: ao se aproximar do vencimento, o sistema verifica o histórico e, se elegível, processa a renovação da CNH digital.

Essa medida visa incentivar a boa conduta, e um histórico limpo no trânsito pode abrir portas para outras vantagens no futuro.

Outras possíveis vantagens de ser um bom motorista

Além da economia com a renovação da CNH, manter um histórico limpo no trânsito é um fator que pode influenciar positivamente na negociação de outros serviços. As seguradoras, por exemplo, geralmente veem motoristas sem multas como um risco menor, o que pode se traduzir em apólices mais baratas.

Com a adesão ao Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), conhecido como o "cadastro de bons motoristas", a expectativa é que empresas e órgãos públicos possam oferecer benefícios exclusivos. Veja algumas possibilidades que podem surgir:

Seguro automotivo: Muitas seguradoras já consideram o histórico do condutor para oferecer descontos. Ao renovar sua apólice, vale a pena informar seu histórico limpo para tentar negociar um preço melhor.

Aluguel de carros: É possível que locadoras de veículos venham a oferecer condições especiais ou upgrades para clientes com um bom histórico de condução, consultando o RNPC.

Programas de fidelidade: A expectativa é que empresas parceiras da iniciativa possam oferecer descontos em serviços, como estacionamentos, ou em produtos em lojas de autopeças.

Benefícios fiscais: Discute-se a possibilidade de que estados e municípios possam, futuramente, conceder benefícios como descontos no pagamento do IPVA como forma de incentivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.