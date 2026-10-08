Homem denuncia agressões sofridas em bar na Pampulha no domingo de eleição

Um encontro entre amigos para comemorar um aniversário em um bar na Avenida Fleming, no Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em Belo Horizonte, terminou em agressões físicas e ofensas homofóbicas, no último domingo (4/10). A ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais a partir do depoimento de uma das vítimas, um homem de 50 anos. O caso aconteceu enquanto ocorria a apuração de votos do 1º turno das eleições.



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De acordo com o registro policial, a vítima chegou ao local por volta das 16h junto com o companheiro para celebrar o aniversário de uma amiga, de 47 anos, que também estava acompanhada da mãe, de 71. Próximo à mesa do grupo, encontrava-se uma mesa ocupada por alguns homens, três mulheres e uma criança, de 11 anos. Segundo o boletim de ocorrência, com exceção de uma mulher e da criança, os demais integrantes da mesa vestiam camisas do Brasil.

A confusão teve início no momento em que a vítima de 50 anos e uma amiga foram à calçada do estabelecimento. Separado do grupo vizinho apenas por uma grade do bar, o homem relatou ter ouvido ofensas homofóbicas proferidas por um dos ocupantes da mesa ao lado, atitude que passou a ser incentivada pelas mulheres do mesmo grupo. Apenas a mulher loira tentou intervir e conter os acompanhantes.

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Em seguida, o autor das ofensas arremessou o conteúdo de um balde de gelo em direção ao homem de 50 anos, atingindo-o na perna direita. Ao ser questionado pelo motivo de tal atitude, o agressor respondeu de forma debochada e hostil. A vítima reportou a conduta ao gerente do estabelecimento, que prometeu tomar providências, embora nenhuma atitude visível tenha sido percebida pela vítima naquele instante.

Ofensas não cessaram

Como os insultos continuaram, a aniversariante questionou o grupo vizinho sobre os ataques e o arremesso do gelo. Uma das mulheres da mesa vizinha reagiu com violência, iniciando agressões físicas contra a aniversariante e contra a mãe dela.

Ao tentar apartar a briga, a vítima de 50 anos foi atacada pelas costas pelo homem que havia iniciado as ofensas. O agressor aplicou um golpe do tipo "mata-leão" e passou a esganar a vítima pelo pescoço, repetindo ameaças de morte e ofensas homofóbicas, o que fez o homem começar a perder os sentidos e desfalecer. De acordo com o boletim, o agressor teria dito: "Eu vou te matar, sua bicha. Essas bichas agora vão pagar, o país é nosso". A agressão só foi interrompida após a intervenção de um dos garçons do bar, que conseguiu libertar a vítima.

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A partir desse momento, outros ocupantes da mesa trajando camisas da Seleção Brasileira começaram a atirar copos e cadeiras contra o grupo das vítimas. Um dos copos atingiu a cabeça da idosa de 71 anos. Durante a confusão, uma mulher vestindo camisa azul do Brasil arranhou o braço do homem de 50 anos e tentou golpeá-lo no rosto com um copo enquanto ele tentava se defender.

Após a intervenção de outros clientes e diante do alerta de que a Polícia Militar seria acionada, os suspeitos deixaram o local em alta velocidade em um veículo cinza, que ostentava uma bandeira do Brasil na parte superior.

No depoimento, a vítima relatou que a Polícia Militar esteve na região, mas não entrou no bar para prestar suporte nem registrou o boletim de ocorrência na ocasião. O gerente do bar informou que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento serão preservadas para auxiliar nas investigações.

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Em decorrência do ataque físico e do estrangulamento, a vítima de 50 anos apresentou perda temporária da voz, além de diversos hematomas e escoriações pelo corpo. Ele manifestou formalmente o desejo de representação criminal para que as devidas medidas legais sejam tomadas pelas autoridades competentes.

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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial para investigar o caso. Segundo a instituição, o procedimento encontra-se em andamento na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias.