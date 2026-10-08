Homem denuncia agressões sofridas em bar na Pampulha no domingo de eleição
Agressões físicas, ofensas e arremesso de objetos praticados por grupo com camisas do Brasil marcaram ataque em bar na Fleming
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Um encontro entre amigos para comemorar um aniversário em um bar na Avenida Fleming, no Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em Belo Horizonte, terminou em agressões físicas e ofensas homofóbicas, no último domingo (4/10). A ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais a partir do depoimento de uma das vítimas, um homem de 50 anos. O caso aconteceu enquanto ocorria a apuração de votos do 1º turno das eleições.
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De acordo com o registro policial, a vítima chegou ao local por volta das 16h junto com o companheiro para celebrar o aniversário de uma amiga, de 47 anos, que também estava acompanhada da mãe, de 71. Próximo à mesa do grupo, encontrava-se uma mesa ocupada por alguns homens, três mulheres e uma criança, de 11 anos. Segundo o boletim de ocorrência, com exceção de uma mulher e da criança, os demais integrantes da mesa vestiam camisas do Brasil.
A confusão teve início no momento em que a vítima de 50 anos e uma amiga foram à calçada do estabelecimento. Separado do grupo vizinho apenas por uma grade do bar, o homem relatou ter ouvido ofensas homofóbicas proferidas por um dos ocupantes da mesa ao lado, atitude que passou a ser incentivada pelas mulheres do mesmo grupo. Apenas a mulher loira tentou intervir e conter os acompanhantes.
Em seguida, o autor das ofensas arremessou o conteúdo de um balde de gelo em direção ao homem de 50 anos, atingindo-o na perna direita. Ao ser questionado pelo motivo de tal atitude, o agressor respondeu de forma debochada e hostil. A vítima reportou a conduta ao gerente do estabelecimento, que prometeu tomar providências, embora nenhuma atitude visível tenha sido percebida pela vítima naquele instante.
Ofensas não cessaram
Como os insultos continuaram, a aniversariante questionou o grupo vizinho sobre os ataques e o arremesso do gelo. Uma das mulheres da mesa vizinha reagiu com violência, iniciando agressões físicas contra a aniversariante e contra a mãe dela.
Ao tentar apartar a briga, a vítima de 50 anos foi atacada pelas costas pelo homem que havia iniciado as ofensas. O agressor aplicou um golpe do tipo "mata-leão" e passou a esganar a vítima pelo pescoço, repetindo ameaças de morte e ofensas homofóbicas, o que fez o homem começar a perder os sentidos e desfalecer. De acordo com o boletim, o agressor teria dito: "Eu vou te matar, sua bicha. Essas bichas agora vão pagar, o país é nosso". A agressão só foi interrompida após a intervenção de um dos garçons do bar, que conseguiu libertar a vítima.
A partir desse momento, outros ocupantes da mesa trajando camisas da Seleção Brasileira começaram a atirar copos e cadeiras contra o grupo das vítimas. Um dos copos atingiu a cabeça da idosa de 71 anos. Durante a confusão, uma mulher vestindo camisa azul do Brasil arranhou o braço do homem de 50 anos e tentou golpeá-lo no rosto com um copo enquanto ele tentava se defender.
Após a intervenção de outros clientes e diante do alerta de que a Polícia Militar seria acionada, os suspeitos deixaram o local em alta velocidade em um veículo cinza, que ostentava uma bandeira do Brasil na parte superior.
No depoimento, a vítima relatou que a Polícia Militar esteve na região, mas não entrou no bar para prestar suporte nem registrou o boletim de ocorrência na ocasião. O gerente do bar informou que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento serão preservadas para auxiliar nas investigações.
Em decorrência do ataque físico e do estrangulamento, a vítima de 50 anos apresentou perda temporária da voz, além de diversos hematomas e escoriações pelo corpo. Ele manifestou formalmente o desejo de representação criminal para que as devidas medidas legais sejam tomadas pelas autoridades competentes.
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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial para investigar o caso. Segundo a instituição, o procedimento encontra-se em andamento na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias.