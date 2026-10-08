Defesa Civil de BH isola imóvel e áreas vizinhas atingidas por explosão

A Defesa Civil de Belo Horizonte isolou o imóvel e as áreas atingidas por uma explosão no Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste, na madrugada desta quinta-feira (8/10). Um homem morreu. Foram emitidas três Notificações de Risco em decorrência das vistorias feitas hoje.

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Segundo o órgão, as avaliações mostraram que as estruturas das casas vizinhas apresentavam danos estruturais, com possibilidades de desabamento ou tombamento dos muros. A casa atingida pelo incêndio teve a sustentação afetada, o que incide em risco a vida dos moradores.

A partir dessa análise, equipes isolaram preventivamente o imóvel e as áreas afetadas, além de avaliar tecnicamente, para reforçar ou reparar para o monitoramento de danos.

No imóvel na Rua Bacuri, foram encontradas uma deformação e um desabamento parcial de um muro na área externa. A Defesa Civil classificou como de alto risco, incluiu a possibilidade de agravamento de danos, comprometimento da estrutura do próprio imóvel, queda de materiais e desabamento da fração remanescente da laje atingida pelo incêndio e do muro de divisa. Foram recomendados o isolamento das áreas afetadas, uma avaliação técnica e o monitoramento no local.

Na Rua Cruz, foi constatada uma deformação no muro. As análises mostraram que o local apresentava alto risco de agravamento dos danos ao imóvel e as residências vizinhas, com risco de desabamentos ou tombamento do muro. O órgão determinou o isolamento do quarto até a solução dos problemas.

A Defesa Civil orientou os responsáveis pelos imóveis a adotarem medidas de autoproteção, monitorarem eventuais alterações nos danos existentes e providenciarem as intervenções necessárias para restabelecer as condições de segurança.

Um homem morreu com a explosão

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu carbonizado na explosão seguida de incêndio na residência. A força da explosão provocou o desabamento parcial do imóvel e atingiu três veículos de uma propriedade vizinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta da 0h40 na Rua Cruz Alta, no Bairro João Pinheiro.

Moradores da região relataram ter ouvido uma forte explosão, seguida de um incêndio e de um intenso cheiro de gás.

Quando chegaram ao endereço, os bombeiros encontraram parte da estrutura da residência destruída. A laje havia desabado sobre o morador, que foi localizado sob os escombros, já sem vida e carbonizado.

Explosão derrubou muro e atingiu três veículos

A força da explosão também derrubou o muro que separava a residência de um imóvel vizinho. Com a queda da estrutura, três veículos estacionados na propriedade foram atingidos.

Outro muro sofreu deformações devido ao impacto e à movimentação das estruturas.

Inicialmente, os bombeiros combateram um foco de incêndio associado a um cilindro de gás liquefeito de petróleo (GLP). Depois de controlar as chamas, as equipes localizaram o corpo da vítima entre os escombros e realizaram a retirada.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários para investigar as circunstâncias da ocorrência.

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As causas da explosão e do incêndio ainda serão apuradas. Não há confirmação de que o cilindro de gás tenha provocado o acidente.