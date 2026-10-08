Explosão derruba laje e muro, mata homem e atinge 3 carros em BH

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu carbonizado em uma explosão seguida de incêndio em uma residência na madrugada desta quinta-feira (8/10) no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte. A força da explosão provocou o desabamento parcial do imóvel e atingiu três veículos de uma propriedade vizinha.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta da 0h40 na Rua Cruz Alta.

Moradores da região relataram ter ouvido uma forte explosão, seguida de um incêndio e de um intenso cheiro de gás.

Quando chegaram ao endereço, os bombeiros encontraram parte da estrutura da residência destruída. A laje havia desabado sobre o morador, que foi localizado sob os escombros, já sem vida e carbonizado.

Explosão derrubou muro e atingiu três veículos

A força da explosão também derrubou o muro que separava a residência de um imóvel vizinho. Com a queda da estrutura, três veículos estacionados na propriedade foram atingidos.

Outro muro sofreu deformações devido ao impacto e à movimentação das estruturas.

Inicialmente, os bombeiros combateram um foco de incêndio associado a um cilindro de gás liquefeito de petróleo (GLP). Depois de controlar as chamas, as equipes localizaram o corpo da vítima entre os escombros e realizaram a retirada.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários para investigar as circunstâncias da ocorrência.

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As causas da explosão e do incêndio ainda serão apuradas. Não há confirmação de que o cilindro de gás tenha provocado o acidente.