Defesa Civil de BH emite alerta de chuvas para esta quinta (8)

A Defesa Civil de Belo Horizonte (BH) emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, nesta quinta-feira (8/10). As precipitações podem vir com raios e rajadas de vento com velocidades de 45 km/h. O informe vale até as 8h desta sexta (9/10).

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O órgão recomenda que em períodos chuvosos, as pessoas evitem áreas sujeitas a inundações e que não dirijam em ruas que possam apresentar alagamentos. Evitar dirigir perto de córregos e ribeirões nos momentos de tempestades.

Não atravessar ruas alagadas e nem deixar crianças próximas a enxurradas e em locais que possam apresentar transbordamento.

Aos motoristas, não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores, além de manter as atenções especiais para áreas de encostas e morros.

Se encontrarem cabos elétricos rompidos, ligar imediatamente para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ou para a Defesa Civil (199). Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos.

Em caso de identificação de rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, acionar a Defesa Civil.

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A partir da incidência de raios, não é recomendado permanecer em áreas abertas e nem indicado utilizar equipamentos elétricos.