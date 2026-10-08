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ATENÇÃO!

Defesa Civil de BH emite alerta de chuvas para esta quinta (8)

Comunicado do órgão municipal vale até as 8h desta sexta-feira (9); ventos podem chegar a 45km/h

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
08/10/2026 16:16

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O informe de chuvas intensas, raios e risco alto de enxurradas e alagamentos foi emitido em conjunto com um alerta sonoro
A Defesa Civil recomenda que, em período de chuvas intensas, as pessoas redobrem as atenções e não trafeguem em áreas sujeitas a inundação crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte (BH) emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, nesta quinta-feira (8/10). As precipitações podem vir com raios e rajadas de vento com velocidades de 45 km/h. O informe vale até as 8h desta sexta (9/10). 

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O órgão recomenda que em períodos chuvosos, as pessoas evitem áreas sujeitas a inundações e que não dirijam em ruas que possam apresentar alagamentos. Evitar dirigir perto de córregos e ribeirões nos momentos de tempestades. 

Não atravessar ruas alagadas e nem deixar crianças próximas a enxurradas e em locais que possam apresentar transbordamento.

 

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Aos motoristas, não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores, além de manter as atenções especiais para áreas de encostas e morros. 

Se encontrarem cabos elétricos rompidos, ligar imediatamente para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ou para a Defesa Civil (199). Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos.

Em caso de identificação de rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, acionar a Defesa Civil. 

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A partir da incidência de raios, não é recomendado permanecer em áreas abertas e nem indicado utilizar equipamentos elétricos. 

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