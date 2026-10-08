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CALORÃO

Fim da chuva em BH? Confira a previsão do tempo para esta quinta (8)

Inmet prevê céu com muitas nuvens, máxima de 33°C e umidade relativa do ar de 30%; três regiões já superaram a média de chuva de outubro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2026 05:58 - atualizado em 08/10/2026 06:18

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Calor em BH
Chuva dá trégua em BH e calor pode chegar aos 33°C nesta quinta (8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Será que a chuva finalmente deu uma trégua em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quinta-feira (8/10) é de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva na capital mineira.

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Os termômetros devem variar entre 19°C e 33°C, marcando a volta do calor mais intenso. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

A previsão representa uma mudança em relação aos últimos dias, marcados por pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões da cidade.

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Três regiões já superaram a média de chuva de outubro

Apesar da previsão de tempo firme, Belo Horizonte já registra acumulados expressivos de chuva neste início de outubro.

De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil, três regiões da capital ultrapassaram a média climatológica de chuva prevista para todo o mês, que é de 110,1 mm.

A Região Oeste lidera o levantamento, com 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média mensal. Em seguida aparecem a Centro-Sul, com 122,6 mm (111,4%), e a Noroeste, com 118,4 mm (107,5%).

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Confira os acumulados de chuva por região:

  • Barreiro: 100,5 mm (91,3%)
  • Centro-Sul: 122,6 mm (111,4%)
  • Hipercentro: 91,2 mm (82,8%)
  • Leste: 75 mm (68,1%)
  • Nordeste: 83,8 mm (76,1%)
  • Noroeste: 118,4 mm (107,5%)
  • Norte: 59,2 mm (53,8%)
  • Oeste: 133,6 mm (121,3%)
  • Pampulha: 64,6 mm (58,7%)
  • Venda Nova: 52 mm (47,2%)

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Defesa Civil de Belo Horizonte

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