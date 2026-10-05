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Nova Lima registra chuvas e alagamentos nesta tarde de segunda (5)

Prefeitura informou que está ciente da situação e que a Defesa Civil atua na resolução dos problemas

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/10/2026 19:11

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As fortes chuvas em Nova Lima, na Grande BH, alagaram algumas alamedas
As fortes chuvas em Nova Lima, na Grande BH, alagaram algumas alamedas crédito: Redes Sociais

As fortes chuvas registradas em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, nesta segunda-feira (5/10), deixaram a população em alerta. Como medida de prevenção, a Prefeitura da cidade divulgou informe de risco válido até as 10h desta terça.

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Segundo o município, as equipes da Defesa Civil têm avaliado a situação e tomado as decisões necessárias para mitigar os efeitos das precipitações e enxurradas.

Nas redes sociais, imagens de ruas tomadas pela água têm sido compartilhadas. A prefeitura informou que ainda não há balanço dos registros e que possíveis danos serão apurados.

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O município recomenda que a população redobre a atenção no período de chuvas e, se necessário, acione a Defesa Civil.

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