Três regiões de BH registraram chuva acima do esperado para o mês; veja

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Regiões de Belo Horizonte já registraram volume de chuva acima da média climatológica para todo o mês de outubro. Segundo dados da Defesa Civil de BH, atualizados até as 17h30 desta segunda-feira (5/10), três áreas da capital ultrapassaram os 110,1 milímetros previstos para o mês.

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O maior acumulado foi registrado na Região Oeste, com 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média climatológica. Em seguida aparece a Região Centro-Sul, com 122,6 mm (111,4%), e a Região Noroeste, com 118,4 mm (107,5%).

A média climatológica de outubro é de 110,1 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerando o período de 1991 a 2020.

A chuva também foi significativa nas últimas 18 horas. Até as 17h30, a Região Oeste acumulou 95,2 mm, seguida pela Noroeste, com 86,2 mm, e pela Centro-Sul, com 71,2 mm.

O volume de água provocou pontos de alagamento, queda de árvores e interdições de vias para garantir a segurança da população na tarde desta segunda-feira.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma via da capital onde motociclistas são impedidos de seguir viagem devido às condições de tráfego. Um carro preto e um caminhão ficaram atolados.