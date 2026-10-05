Defesa Civil amplia alerta de risco geológico forte em BH após chuvas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou, no início da noite desta segunda-feira (5/10), o alerta de risco geológico na capital. Em razão dos volumes de chuva registrados nas últimas horas e da previsão de novas precipitações, o órgão passou a considerar forte o risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste.

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O alerta é válido até a próxima quarta-feira (7/10). Pela manhã, a Defesa Civil havia informado que também havia risco geológico moderado nas regionais Pampulha e Nordeste. Na atualização mais recente, porém, essas duas regionais não aparecem mais na classificação de risco moderado.

Segundo o órgão, os moradores devem ficar atentos ao grau de saturação do solo e a sinais que possam indicar problemas estruturais ou movimentação de encostas.

Sinais de risco

A Defesa Civil orienta que os moradores deixem imediatamente o imóvel caso observem sinais como trincas nas paredes, rachaduras no solo, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, água minando da base do barranco, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Nessas situações, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros Militar, pelo 193.

O órgão também recomenda evitar cortes muito altos e inclinados em barrancos, instalar calhas nos telhados, corrigir vazamentos em reservatórios e caixas-d'água e não jogar lixo ou entulho em encostas. Também não se deve despejar esgoto em barrancos ou realizar queimadas.

Como receber os alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e riscos de deslizamentos pelo Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp.

Também é possível receber as mensagens por SMS. Para se cadastrar gratuitamente, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. A população pode ainda acompanhar os avisos da Defesa Civil pelas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, X e o canal público do Telegram.

Chuva acima do esperado no mês em três regiões de BH

Segundo dados da Defesa Civil de BH, atualizados até as 17h30 desta segunda-feira (5/10), três áreas da capital ultrapassaram os 110,1 milímetros previstos para o mês.

O maior acumulado foi registrado na Região Oeste, com 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média climatológica. Em seguida aparece a Região Centro-Sul, com 122,6 mm (111,4%), e a Região Noroeste, com 118,4 mm (107,5%).

A média climatológica de outubro é de 110,1 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerando o período de 1991 a 2020.

A chuva também foi significativa nas últimas 18 horas. Até as 17h30, a Região Oeste acumulou 95,2 mm, seguida pela Noroeste, com 86,2 mm, e pela Centro-Sul, com 71,2 mm.

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O volume de água provocou pontos de alagamento, queda de árvores e interdições de vias para garantir a segurança da população na tarde desta segunda-feira.