Chuva em BH: Região Oeste já tem 91% do esperado para todo o mês

A forte chuva que caiu sobre Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (5/10) elevou significativamente o acumulado do mês na capital. A Região Oeste, por exemplo, já registrou 91,2% de todo o volume de precipitação esperado para outubro, somando 100,4 milímetros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, o temporal foi particularmente intenso na Região Noroeste. Em um período de apenas três horas, até as 5h50, a área recebeu 46,2 milímetros de chuva, o que corresponde a 42% da média climatológica para todo o mês, que é de 110,1 milímetros.

Leia Mais

O balanço foi divulgado com base nas medições das Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A análise considera a média histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o período entre 1991 e 2020.

Acumulado de chuva em outubro

Com o temporal da madrugada, algumas regiões da cidade já se aproximam ou ultrapassaram a marca de 80% do esperado para os 31 dias de outubro. Além da Oeste, que lidera o volume total, outras áreas também apresentam acumulados expressivos.

A Região do Barreiro já soma 90 mm, o que representa 81,7% da média mensal. Logo em seguida vem a Noroeste, com 89,8 mm (81,6%), e a Centro-Sul, com 88,6 mm, o equivalente a 80,5% do total previsto para o mês.

Na outra ponta, as regiões que menos registraram chuva até agora são Venda Nova, com 41,2 mm (37,4%), e a Região Norte, com 42,8 mm (38,9%). O Hipercentro acumula 45,8 mm, correspondente a 41,6% da média.

Temporal da madrugada

A chuva que atingiu a capital mineira entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira foi responsável por impulsionar esses números. A precipitação se concentrou de forma mais intensa em algumas áreas específicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois da Região Noroeste, que recebeu o maior volume em três horas, a Oeste registrou 38,2 mm no mesmo período. A Centro-Sul aparece na sequência, com 36,4 mm. Já o Hipercentro foi a área com o menor volume registrado durante o temporal, somando apenas 7,6 mm.