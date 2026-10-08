Homem é encontrado morto dentro de penitenciária na Grande BH
Detento, de 50 anos, foi achado já sem sinais vitais por por policiais penais da unidade
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Um detento do Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado morto por policiais penais da unidade na manhã desta quinta-feira (8/10), dentro da cela onde estava alojado.
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O homem estava dependurado pelo pescoço por uma corda artesanal, já sem sinais vitais. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as circunstâncias da ocorrência serão alvo de apuração interna pela direção do presídio.
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Ainda segundo a Sejusp, o detento é Luciano José de Souza, de 50 anos. Ele estava no Presídio Antônio Dutra Ladeira desde o dia 2 de julho deste ano e possuía 10 passagens anteriores pelo sistema prisional, sendo que a primeira delas data de junho de 2000.