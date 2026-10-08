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SISTEMA PRISIONAL

Homem é encontrado morto dentro de penitenciária na Grande BH

Detento, de 50 anos, foi achado já sem sinais vitais por por policiais penais da unidade

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
08/10/2026 21:37

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Presídio Antônio Dutra Ladeira, na Grande BH
Presídio Antônio Dutra Ladeira, na Grande BH crédito: Divulgação/Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais

Um detento do Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado morto por policiais penais da unidade na manhã desta quinta-feira (8/10), dentro da cela onde estava alojado.

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O homem estava dependurado pelo pescoço por uma corda artesanal, já sem sinais vitais. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as circunstâncias da ocorrência serão alvo de apuração interna pela direção do presídio. 

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Ainda segundo a Sejusp, o detento é Luciano José de Souza, de 50 anos. Ele estava no Presídio Antônio Dutra Ladeira desde o dia 2 de julho deste ano e possuía 10 passagens anteriores pelo sistema prisional, sendo que a primeira delas data de junho de 2000.

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