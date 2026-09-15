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ESMERALDAS

Homem que não voltou à penitenciária é morto a tiros na Grande BH

Sem retornar a prisão há quase um mês, homem com envolvimento no tráfico foi morto em Esmeraldas, na Região Metropolitana de BH. Ninguém foi preso

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 08:03

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PM segue na busca pelo agressor de 65 anos que fugiu do local.
PM procurou por suspeitos de cometer o crime, mas ninguém foi preso até o final da ocorrência crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 26 anos com passagem em diversos crimes foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (14/9) no Parque do Sabiá, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi beneficiada com a “saidinha” no dia 18 de agosto, mas não retornou à penitenciária onde cumpria pena, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

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Segundo a corporação, o homem tinha histórico de crimes contra pessoas, contra o patrimônio, além de envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram à PM que ele era novo na região.

A polícia foi acionada por populares, que ouviram diversos disparos. Ao chegar ao local, encontraram o homem caído no chão, próximo a um estabelecimento que continha a placa com os dizeres “Proibido roubar nesta área. Risco de morte”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Foram identificados dois tiros na cabeça, um na clavícula, um no tórax, um no braço e um nas costas.

Durante a busca por suspeitos, a PM encontrou imagens de câmera de segurança que mostraram um homem correndo pela BR-040, possivelmente em fuga. Em outra imagem, havia um homem com capuz e roupas escuras caminhando tranquilamente depois do horário dos disparos.

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Até o final da ocorrência, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil (PC) foi acionada.

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