Homem que não voltou à penitenciária é morto a tiros na Grande BH
Sem retornar a prisão há quase um mês, homem com envolvimento no tráfico foi morto em Esmeraldas, na Região Metropolitana de BH. Ninguém foi preso
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Um homem de 26 anos com passagem em diversos crimes foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (14/9) no Parque do Sabiá, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi beneficiada com a “saidinha” no dia 18 de agosto, mas não retornou à penitenciária onde cumpria pena, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.
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Segundo a corporação, o homem tinha histórico de crimes contra pessoas, contra o patrimônio, além de envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram à PM que ele era novo na região.
A polícia foi acionada por populares, que ouviram diversos disparos. Ao chegar ao local, encontraram o homem caído no chão, próximo a um estabelecimento que continha a placa com os dizeres “Proibido roubar nesta área. Risco de morte”.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Foram identificados dois tiros na cabeça, um na clavícula, um no tórax, um no braço e um nas costas.
Durante a busca por suspeitos, a PM encontrou imagens de câmera de segurança que mostraram um homem correndo pela BR-040, possivelmente em fuga. Em outra imagem, havia um homem com capuz e roupas escuras caminhando tranquilamente depois do horário dos disparos.
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Até o final da ocorrência, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil (PC) foi acionada.