Adolescente de 14 anos é baleado ao sair de padaria em BH

Um adolescente de 14 anos foi baleado ao sair de uma padaria nessa quarta-feira (7/10), no Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é um homem de 32 anos, identificado pela Polícia Militar (PM).

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Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 11h50, na Rua Geraldo Ferreira de Abreu. O adolescente foi levado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde contou aos policiais como aconteceu o ataque.

De acordo com o relato da vítima, ele estava em uma padaria conversando com amigos quando um homem desconhecido entrou no estabelecimento e o cumprimentou.

O suspeito deixou a padaria e, junto de outro homem, passou a observar o adolescente à distância. Ao perceber a situação, o jovem decidiu ir embora.

No entanto, quando saiu do estabelecimento, os dois homens começaram a atirar contra o grupo, que correu para escapar dos disparos.

O adolescente afirmou que era o alvo dos tiros e acabou atingido na panturrilha direita.

Mesmo ferido, ele conseguiu correr em direção à própria casa, mas precisou parar durante o trajeto. Conhecidos que passavam pelo local perceberam que ele estava machucado e acionaram a avó e a tia, que o levaram ao hospital.

Suspeito estaria envolvido em disputa entre gangues

O adolescente contou aos policiais que, na rua onde aconteceu o crime, mora um homem que teria desavenças com familiares dele. Entretanto, afirmou não ter reconhecido essa pessoa entre os autores dos disparos.

Durante as investigações, a PM conseguiu imagens do ataque. Embora a vítima não tenha reconhecido os envolvidos, os militares identificaram um dos suspeitos, de 32 anos.

Os policiais foram até a residência da esposa dele, que confirmou a identidade do marido nas imagens. A mulher relatou que o suspeito estaria envolvido em uma disputa com integrantes de dois grupos conhecidos como “Xodó” e “GB”.

Segundo ela, no domingo das eleições (4/10), integrantes do grupo “Xodó” ficaram vigiando a residência do casal. O marido conseguiu sair de casa apenas à noite e retornou somente na terça-feira (6).

Ainda conforme a esposa, nessa quarta-feira (7), o homem saiu de casa por volta das 5h e retornou às 10h30. Pouco depois, por volta das 11h, deixou novamente o imóvel. A mulher afirmou que ouviu disparos de arma de fogo nas proximidades logo depois da saída dele.

A Polícia Militar realizou buscas pelos dois suspeitos, mas nenhum deles havia sido localizado até o registro da ocorrência.

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O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.