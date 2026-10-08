Rodovias mineiras: tráfego de veículos pesados será restrito no feriadão

As rodovias estaduais de Minas Gerais terão restrição à circulação de veículos de grande porte nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A medida será adotada entre sexta-feira (9/10) e segunda-feira (12/10), apenas nos períodos de maior movimentação.

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A medida está prevista na Portaria nº 4.242/2026. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o objetivo da restrição é aumentar a segurança viária e contribuir para a fluidez do tráfego, especialmente em trechos de pista simples ou com maior fluxo de veículos, como nas rodovias MG-010, MGC-135 e MG-050. A restrição será aplicada nos seguintes períodos:

9/10/2026 (sexta-feira): das 16h às 22h

10/10/2026 (sábado): das 6h às 12h

12/10/2026 (segunda-feira): das 16h às 22h

A proibição é referente a veículos ou a combinações de veículos, como bitrens, rodotrens e cegonheiras, que excedam os limites regulamentares estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran): largura de 2,60 metros, altura de 4,40 metros, comprimento de 19,80 metros e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 58,5 toneladas.

Até mesmo veículos com combinações de veículos que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE) serão proibidos de circular nios períodos determinados. Também não haverá serviço de escolta oficial para veículos superdimensionados durante os períodos de restrição.

Infração

O descumprimento da determinação configura infração de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os veículos flagrados circulando durante os períodos de restrição ficarão retidos até o término do horário estabelecido.

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De acordo com o DER-MG, equipes estarão direcionadas a ações de segurança nas rodovias durante o feriadão. O órgão orienta transportadores e condutores de veículos de grande porte a programarem as viagens com antecedência e a observarem os horários estabelecidos.