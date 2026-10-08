Área de escape será construída na BR-040?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Para os motoristas que trafegam diariamente pela BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o risco de se deparar com um veículo desgovernado por falha mecânica é uma ameaça. Nessa quarta-feira (7/10), 28 veículos, incluindo carros e caminhões, se envolveram em um engavetamento na altura de Nova Lima, na Grande BH, que dá cara ao risco. Segundo um dos motoristas, a solução poderia ser uma área de escape. No entanto, a implantação de uma rampa de proteção na rodovia ainda está distante de se tornar realidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pouco mais de dois anos desde o início da concessão, em agosto de 2024, a concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho, informou que não há previsão imediata para a instalação do dispositivo. De acordo com a EPR, a obrigação contratual prevê a entrega da estrutura apenas no sétimo ano da concessão, o que empurra a conclusão da obra para 2031.

Embora a concessão tenha completado dois anos de operação em agosto, o planejamento do cronograma contratual impõe aos usuários uma espera de mais cinco anos por uma intervenção apontada, pelos próprios usuários, como uma solução. De acordo com o supervisor Fernando Cesário, de 36 anos, que não se feriu no acidente no km 548 na quarta-feira, seria importante a construção de uma rampa de proteção na região, pois o perigo é constante.

Cesário acredita que, provavelmente, o motorista da carreta desgovernada estava em alta velocidade e não conseguiu segurar o veículo. “O ideal seria uma área de escape aqui. Não é a primeira vez que acontece isso. Vai esperar morrer gente, acontecer mais tragédias para poder colocar uma retenção?”, questionou ao Estado de Minas.

Ele relatou ainda que vinha de Juiz de Fora, na Zona da Mata, para Belo Horizonte, a trabalho, quando, próximo à capital, viu uma retenção de veículos e a carreta desgovernada que bateu em outros carros e caminhões.

“Eu estava no último carro que foi salvo. Tinha um caminhão guincho atrás de mim, que me salvou de um impacto maior. O dano foi menor por conta do guincho que absorveu o impacto maior. Não fosse o guincho, ia levar mais carros ainda”, contou.

Relembre o engavetamento

O acidente envolvendo quatro caminhões e diversos veículos de passeio mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da própria concessionária durante a manhã de quarta-feira. A batida em cadeia deixou feridos, gerou quilômetros de congestionamento no sentido da capital e expôs a vulnerabilidade dos condutores diante de veículos de grande porte que perdem a capacidade de frenagem em declives sinuosos.

Seis pessoas foram atendidas pelas equipes de emergência e cinco delas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Embora algumas pessoas tenham ficado presas às ferragens, segundo os bombeiros, ninguém morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A hipótese inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a carreta, conduzida por um motorista identificado pelo primeiro nome como Rodolfo, tenha ficado sem freios e atingido os veículos que trafegavam à frente. A dinâmica ainda será apurada pelas autoridades, e a carreta passa por perícia para verificar as condições do sistema de frenagem e as circunstâncias que levaram à perda de controle.