Acidente na BR-040: testemunha diz que carreta estava a mais de 100 km/h

Uma das vítimas do grave engavetamento que parou a BR-040 na manhã desta quarta-feira (7/10), em Nova Lima, na Grande BH, relatou a tensão vivida no trecho da rodovia. O engenheiro mecânico aposentado Leonor Vicente de Andrade, de 75 anos, contou que a carreta apontada como causadora da colisão trafegava em alta velocidade, ultrapassando 100 km/h na descida pouco antes do impacto.

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Leonor seguia no veículo acompanhado da esposa a caminho da empresa da filha, em Belo Horizonte, quando percebeu a aproximação e o comportamento do veículo de carga.

"Notei que uma carreta vinha muito colada em mim e deixei ela passar. Depois, na minha frente, eu tive que ultrapassar essa mesma carreta a 100 km/h. Chegou naquela descida, eu estava a 90 km/h, e ela passou por mim parecendo que eu estava parado. Fiquei até com medo", relatou Leonor.

Ao tentar se afastar da trajetória do veículo pesado, o homem mudou para a faixa do meio. Pouco depois, ouviu o resultado da colisão em cadeia.

"Como tinha muito carro, acho que ele veio freando e eu passei na frente dele. Mas, daí a pouquinho, eu ouvi o barulho de quatro carros batendo. E os quatro carros em que ela bateu atrás vieram todos para cima de mim. Graças a Deus o Senhor me livrou, porque eu estava com o braço para fora. Machuquei um pouquinho o braço e o ombro, mas Deus foi maravilhoso demais comigo. Me livrou de perder o braço", disse.

Momento de fé com a esposa



Além do susto na BR-040, Leonor relembrou o momento em que realizou uma oração antes de iniciar a viagem com a esposa, gesto que ele considera fundamental para terem saído vivos da colisão.

"Antes de sair de casa, no portão, minha esposa falou para aguardarmos. Falei: 'vamos orar primeiro'. Orei ao Senhor para nos guardar e nos livrar de acidentes. Apesar de o carro ter sofrido o acidente, corremos um risco de 100% de morrer e não tivemos praticamente nada. A oração é muito importante e Jesus veio para nos proteger", afirmou.

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Apesar do impacto e dos ferimentos leves no braço e no ombro, o idoso recusou o atendimento da equipe de resgate no local. Ele optou por procurar avaliação médica em um hospital particular.