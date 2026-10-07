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ACIDENTE GRAVE NA 040

Caminhão guincho evitou tragédia maior, diz motorista que estava na BR-040

Supervisor que saiu de Juiz de Fora com destino a Belo Horizonte afirmou que guincho envolvido no engavetamento amorteceu a batida e, por isso, mais carros não foram atingidos 

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Mariana Costa
Larissa Leone*
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
07/10/2026 15:48

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O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros, na pista sentido Belo Horizonte
Grave acidente deixou o trânsito travado no sentido Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (7/1), em Nova Lima, na Grande BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O supervisor Fernando Cesário, de 36 anos, é um dos motoristas envolvidos no engavetamento entre carros e caminhões na altura do km 548, na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira (7/10). 

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Cesário vinha de Juiz de Fora, na Zona da Mata, para Belo Horizonte, a trabalho, quando, próximo a capital, viu uma retenção de veículos e a carreta desgovernada que bateu em outros carros e caminhões. 

“Eu estava no último carro que foi salvo. Tinha um caminhão guincho atrás de mim, que me salvou de um impacto maior. O dano foi menor por conta do guincho que absorveu o impacto maior. Não fosse o guincho, ia levar mais carros ainda”, relatou. 

Cesário acredita que, provavelmente, o motorista da carreta desgovernada estava em alta velocidade e não conseguiu segurar o veículo. “O ideal seria uma área de escape aqui. Não é a primeira vez que acontece isso. Vai esperar morrer gente, acontecer mais tragédias para poder colocar uma retenção?”, questiona.

Apesar do susto, o supervisor não se feriu no acidente.

Grave acidente

O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros, na pista sentido Belo Horizonte. 

Segundo o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, das oito vítimas, duas foram liberadas do local após os atendimento e seis, sendo três em estado grave e três em estado moderado, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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