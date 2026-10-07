Caminhão guincho evitou tragédia maior, diz motorista que estava na BR-040
Supervisor que saiu de Juiz de Fora com destino a Belo Horizonte afirmou que guincho envolvido no engavetamento amorteceu a batida e, por isso, mais carros não foram atingidos
compartilhe
O supervisor Fernando Cesário, de 36 anos, é um dos motoristas envolvidos no engavetamento entre carros e caminhões na altura do km 548, na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira (7/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Cesário vinha de Juiz de Fora, na Zona da Mata, para Belo Horizonte, a trabalho, quando, próximo a capital, viu uma retenção de veículos e a carreta desgovernada que bateu em outros carros e caminhões.
“Eu estava no último carro que foi salvo. Tinha um caminhão guincho atrás de mim, que me salvou de um impacto maior. O dano foi menor por conta do guincho que absorveu o impacto maior. Não fosse o guincho, ia levar mais carros ainda”, relatou.
Cesário acredita que, provavelmente, o motorista da carreta desgovernada estava em alta velocidade e não conseguiu segurar o veículo. “O ideal seria uma área de escape aqui. Não é a primeira vez que acontece isso. Vai esperar morrer gente, acontecer mais tragédias para poder colocar uma retenção?”, questiona.
Apesar do susto, o supervisor não se feriu no acidente.
Grave acidente
O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros, na pista sentido Belo Horizonte.
Segundo o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, das oito vítimas, duas foram liberadas do local após os atendimento e seis, sendo três em estado grave e três em estado moderado, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro