Carreta sai da BR-381 e vai parar em trevo; veja vídeo

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (8/10), na BR-381, próximo ao trevo de Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas. O acidente provoca um grande congestionamento no sentido João Monlevade.

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Segundo as informações iniciais, o tombamento aconteceu por volta das 6h, na altura do km 397. A carreta saiu da rodovia e foi parar na área do trevo, abaixo da pista principal.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversos sacos da carga espalhados pelas faixas da rodovia. As imagens também mostram máquinas pesadas trabalhando no local.

A concessionária Nova 381 foi acionada e atua no atendimento à ocorrência e na liberação da pista. O trânsito funciona no sistema de pare e siga.

Em grupos de mensagens, caminhoneiros relatam um grande congestionamento no trecho, com veículos praticamente parados.

A recomendação para os motoristas que precisam passar pela região é consultar aplicativos de navegação para acompanhar as condições do trânsito e verificar possíveis rotas alternativas.

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Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para a liberação da rodovia.