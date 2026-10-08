Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta sai da BR-381 e vai parar em trevo; veja vídeo

Acidente aconteceu na altura do km 397, no trevo de Bom Jesus do Amparo, no sentido João Monlevade; concessionária atua na liberação da pista

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2026 06:42 - atualizado em 08/10/2026 06:44

compartilhe

×
Carreta tomba, espalha carga e trava trânsito na BR-381
Carreta tomba, espalha carga e trava trânsito na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (8/10), na BR-381, próximo ao trevo de Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas. O acidente provoca um grande congestionamento no sentido João Monlevade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo as informações iniciais, o tombamento aconteceu por volta das 6h, na altura do km 397. A carreta saiu da rodovia e foi parar na área do trevo, abaixo da pista principal.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversos sacos da carga espalhados pelas faixas da rodovia. As imagens também mostram máquinas pesadas trabalhando no local.

Leia Mais

A concessionária Nova 381 foi acionada e atua no atendimento à ocorrência e na liberação da pista. O trânsito funciona no sistema de pare e siga.

Em grupos de mensagens, caminhoneiros relatam um grande congestionamento no trecho, com veículos praticamente parados.

A recomendação para os motoristas que precisam passar pela região é consultar aplicativos de navegação para acompanhar as condições do trânsito e verificar possíveis rotas alternativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para a liberação da rodovia.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 minas-gerais tombamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay