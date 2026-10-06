Mais de 60 radares vão começar a multar na BR-381; veja data e cidades

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A concessionária Nova 381 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam, em comunicado divulgado nesta terça-feira (6/10), que 68 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados na BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, começam a operar na próxima sexta-feira (9/10).

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Os pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia. Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, capaz de identificar o veículo e registrar informações como velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração, segundo a Nova 381.

Nova Era concentra um dos maiores números de radares: são 12 equipamentos entre os quilômetros 315 e 338. João Monlevade também tem um número significativo: são oito radares entre os quilômetros 349 e 359. Sabará tem nove equipamentos, distribuídos entre os quilômetros 424 e 446, além de outros pontos próximos a Caeté e Santa Luzia. Veja a lista completa no fim da matéria.

Ainda de acordo com a concessionária, os radares fazem apenas a medição da velocidade no ponto em que estão instalados. Não haverá autuação por velocidade média entre dois equipamentos. A fiscalização segue as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As multas são administradas pela PRF, e não pela concessionária, que fica responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos.

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A rodovia contará com placas de advertência antes dos radares. A primeira sinalização ficará a aproximadamente 500 metros dos equipamentos, para que os motoristas sejam alertados com antecedência e possam reduzir a velocidade de forma gradual.