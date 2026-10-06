Mais de 60 radares vão começar a multar na BR-381; veja data e cidades
Pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia
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A concessionária Nova 381 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam, em comunicado divulgado nesta terça-feira (6/10), que 68 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados na BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, começam a operar na próxima sexta-feira (9/10).
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Os pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia. Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, capaz de identificar o veículo e registrar informações como velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração, segundo a Nova 381.
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Nova Era concentra um dos maiores números de radares: são 12 equipamentos entre os quilômetros 315 e 338. João Monlevade também tem um número significativo: são oito radares entre os quilômetros 349 e 359. Sabará tem nove equipamentos, distribuídos entre os quilômetros 424 e 446, além de outros pontos próximos a Caeté e Santa Luzia. Veja a lista completa no fim da matéria.
Ainda de acordo com a concessionária, os radares fazem apenas a medição da velocidade no ponto em que estão instalados. Não haverá autuação por velocidade média entre dois equipamentos. A fiscalização segue as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
As multas são administradas pela PRF, e não pela concessionária, que fica responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos.
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A rodovia contará com placas de advertência antes dos radares. A primeira sinalização ficará a aproximadamente 500 metros dos equipamentos, para que os motoristas sejam alertados com antecedência e possam reduzir a velocidade de forma gradual.
|PONTO
|UF
|BR
|KM
|Cidade
|1
|MG
|381
|152+310
|Governador Valadares
|2
|MG
|381
|156+840
|Governador Valadares
|3
|MG
|381
|158+570
|Governador Valadares
|4
|MG
|381
|161+650
|Governador Valadares
|5
|MG
|381
|164+775
|Governador Valadares
|6
|MG
|381
|166+630
|Governador Valadares
|7
|MG
|381
|167+090
|Governador Valadares
|8
|MG
|381
|182+660
|Periquito
|9
|MG
|381
|191+270
|Periquito
|10
|MG
|381
|205+200
|Naque
|11
|MG
|381
|243+870
|Santana do Paraíso
|12
|MG
|381
|247+800
|Santana do Paraíso
|13
|MG
|381
|249+050
|Santana do Paraíso
|14
|MG
|381
|249+870
|Santana do Paraíso
|15
|MG
|381
|250+775
|Santana do Paraíso
|16
|MG
|381
|251+700
|Ipatinga
|17
|MG
|381
|252+280
|Ipatinga
|18
|MG
|381
|271+800
|Coronel Fabriciano
|19
|MG
|381
|287+926
|Antônio Dias
|20
|MG
|381
|296+045
|Antônio Dias
|21
|MG
|381
|310+350
|Antônio Dias
|22
|MG
|381
|315+765
|Nova Era
|23
|MG
|381
|319+980
|Nova Era
|24
|MG
|381
|323+375
|Nova Era
|25
|MG
|381
|324+690
|Nova Era
|26
|MG
|381
|325+840
|Nova Era
|27
|MG
|381
|326+425
|Nova Era
|28
|MG
|381
|327+040
|Nova Era
|29
|MG
|381
|327+940
|Nova Era
|30
|MG
|381
|331+000
|Nova Era
|31
|MG
|381
|333+455
|Nova Era
|32
|MG
|381
|337+140
|Nova Era
|33
|MG
|381
|338+685
|Nova Era
|34
|MG
|381
|341+220
|Bela Vista de Minas
|35
|MG
|381
|343+710
|Bela Vista de Minas
|36
|MG
|381
|349+095
|João Monlevade
|37
|MG
|381
|352+120
|João Monlevade
|38
|MG
|381
|354+625
|João Monlevade
|39
|MG
|381
|355+145
|João Monlevade
|40
|MG
|381
|355+905
|João Monlevade
|41
|MG
|381
|357+782
|João Monlevade
|42
|MG
|381
|359+025
|João Monlevade
|43
|MG
|381
|359+345
|João Monlevade
|44
|MG
|381
|361+595
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|45
|MG
|381
|361+825
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|46
|MG
|381
|362+510
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|47
|MG
|381
|364+570
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|48
|MG
|381
|364+940
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|49
|MG
|381
|374+210
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|50
|MG
|381
|375+315
|São Gonçalo do Rio Abaixo
|51
|MG
|381
|423+930
|Caeté
|52
|MG
|381
|423+310
|Caeté
|53
|MG
|381
|424+365
|Sabará
|54
|MG
|381
|427+120
|Sabará
|55
|MG
|381
|427+947
|Sabará
|56
|MG
|381
|431+188
|Sabará
|57
|MG
|381
|431+885
|Sabará
|58
|MG
|381
|434+135
|Sabará
|59
|MG
|381
|434+810
|Sabará
|60
|MG
|381
|438+430
|Santa Luzia
|61
|MG
|381
|439+690
|Santa Luzia
|62
|MG
|381
|440+053
|Santa Luzia
|63
|MG
|381
|441+184
|Santa Luzia
|64
|MG
|381
|445+000
|Sabará
|65
|MG
|381
|446+500
|Sabará
|66
|MG
|381
|447+675
|Belo Horizonte
|67
|MG
|381
|449+150
|Belo Horizonte
|68
|MG
|381
|449+410
|Belo Horizonte