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FISCALIZAÇÃO

Mais de 60 radares vão começar a multar na BR-381; veja data e cidades

Pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
06/10/2026 19:13 - atualizado em 06/10/2026 19:34

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BR-381, na altura de Santa Luzia, também terá radares instalados
BR-381, na altura de Santa Luzia, também terá radares instalados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A concessionária Nova 381 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam, em comunicado divulgado nesta terça-feira (6/10), que 68 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados na BR-381, entre Caeté e Governador Valadares, começam a operar na próxima sexta-feira (9/10).

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Os pontos foram definidos pela PRF com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes registrados na rodovia. Os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva, capaz de identificar o veículo e registrar informações como velocidade, placa, marca, modelo, data, horário e local da infração, segundo a Nova 381.

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Nova Era concentra um dos maiores números de radares: são 12 equipamentos entre os quilômetros 315 e 338. João Monlevade também tem um número significativo: são oito radares entre os quilômetros 349 e 359. Sabará tem nove equipamentos, distribuídos entre os quilômetros 424 e 446, além de outros pontos próximos a Caeté e Santa Luzia. Veja a lista completa no fim da matéria.

Ainda de acordo com a concessionária, os radares fazem apenas a medição da velocidade no ponto em que estão instalados. Não haverá autuação por velocidade média entre dois equipamentos. A fiscalização segue as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As multas são administradas pela PRF, e não pela concessionária, que fica responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos.

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A rodovia contará com placas de advertência antes dos radares. A primeira sinalização ficará a aproximadamente 500 metros dos equipamentos, para que os motoristas sejam alertados com antecedência e possam reduzir a velocidade de forma gradual.

PONTO UF BR KM Cidade
1 MG 381 152+310 Governador Valadares
2 MG 381 156+840 Governador Valadares
3 MG 381 158+570 Governador Valadares
4 MG 381 161+650 Governador Valadares
5 MG 381 164+775 Governador Valadares
6 MG 381 166+630 Governador Valadares
7 MG 381 167+090 Governador Valadares
8 MG 381 182+660 Periquito
9 MG 381 191+270 Periquito
10 MG 381 205+200 Naque
11 MG 381 243+870 Santana do Paraíso
12 MG 381 247+800 Santana do Paraíso
13 MG 381 249+050 Santana do Paraíso
14 MG 381 249+870 Santana do Paraíso
15 MG 381 250+775 Santana do Paraíso
16 MG 381 251+700 Ipatinga
17 MG 381 252+280 Ipatinga
18 MG 381 271+800 Coronel Fabriciano
19 MG 381 287+926 Antônio Dias
20 MG 381 296+045 Antônio Dias
21 MG 381 310+350 Antônio Dias
22 MG 381 315+765 Nova Era
23 MG 381 319+980 Nova Era
24 MG 381 323+375 Nova Era
25 MG 381 324+690 Nova Era
26 MG 381 325+840 Nova Era
27 MG 381 326+425 Nova Era
28 MG 381 327+040 Nova Era
29 MG 381 327+940 Nova Era
30 MG 381 331+000 Nova Era
31 MG 381 333+455 Nova Era
32 MG 381 337+140 Nova Era
33 MG 381 338+685 Nova Era
34 MG 381 341+220 Bela Vista de Minas
35 MG 381 343+710 Bela Vista de Minas
36 MG 381 349+095 João Monlevade
37 MG 381 352+120 João Monlevade
38 MG 381 354+625 João Monlevade
39 MG 381 355+145 João Monlevade
40 MG 381 355+905 João Monlevade
41 MG 381 357+782 João Monlevade
42 MG 381 359+025 João Monlevade
43 MG 381 359+345 João Monlevade
44 MG 381 361+595 São Gonçalo do Rio Abaixo
45 MG 381 361+825 São Gonçalo do Rio Abaixo
46 MG 381 362+510 São Gonçalo do Rio Abaixo
47 MG 381 364+570 São Gonçalo do Rio Abaixo
48 MG 381 364+940 São Gonçalo do Rio Abaixo
49 MG 381 374+210 São Gonçalo do Rio Abaixo
50 MG 381 375+315 São Gonçalo do Rio Abaixo
51 MG 381 423+930 Caeté
52 MG 381 423+310 Caeté
53 MG 381 424+365 Sabará
54 MG 381 427+120 Sabará
55 MG 381 427+947 Sabará
56 MG 381 431+188 Sabará
57 MG 381 431+885 Sabará
58 MG 381 434+135 Sabará
59 MG 381 434+810 Sabará
60 MG 381 438+430 Santa Luzia
61 MG 381 439+690 Santa Luzia
62 MG 381 440+053 Santa Luzia
63 MG 381 441+184 Santa Luzia
64 MG 381 445+000 Sabará
65 MG 381 446+500 Sabará
66 MG 381 447+675 Belo Horizonte
67 MG 381 449+150 Belo Horizonte
68 MG 381 449+410 Belo Horizonte

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