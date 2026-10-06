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POÇOS DE CALDAS

Militar de SP é suspeito da morte de filho de 2 anos no Sul de Minas

De acordo com a Polícia Militar, o cabo pegou a criança na creche e não a devolveu à mãe. Pai e filho foram encontrados sem vida com ferimentos de tiro

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
06/10/2026 17:15

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De acordo com a PM, a dinâmica do crime começou antes do atropelamento
No boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que o homem era cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo crédito: Reprodução/Pexels

Um menino de 2 anos foi encontrado morto na casa do pai em Poços de Caldas, na Região Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (5/10). O responsável, de 39, é apontado como suspeito. De acordo com o boletim de ocorrência, ele é cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

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Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe acionou a corporação e informou aos agentes que o ex-companheiro havia pego o filho para passar a tarde com ele, mas não havia devolvido no horário combinado. 

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O militar também não atendia às ligações telefônicas. Devido à falta de contato, a mulher foi até a residência do homem acompanhada de outro familiar. Ao entrar na casa, encontraram o homem e a criança mortos. 

A perícia técnica foi acionada e identificaram que ambos apresentavam ferimentos de tiros. Uma pistola foi localizada ao lado do corpo do homem. 

A Polícia Civil foi acionada e os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). A arma supostamente usada foi apreendida. 

De acordo com a PMMG, a dinâmica e as motivações do do crime estão sendo investigadas. A corporação afirmou que não foram encontrados registros de violência doméstica envolvendo o ex-casal.

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A Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a ocorrência envolvendo o agente e o filho e afirmou que está prestando suporte necessário aos familiares e permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração. 

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