Previsão: BH terá calor de 34 °C e pancadas de chuva nesta sexta (9/10)

O tempo será de contrastes meteorológicos nesta sexta-feira (9/10) em Belo Horizonte. A capital mineira começou o dia com temperaturas amenas nas primeiras horas, mas os termômetros vão subir de forma contínua até atingir a marca de 34 °C no período da tarde, acompanhada por uma queda acentuada na umidade do ar, que deverá chegar a 30%, segundo dados da Defesa Civil.

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O aquecimento rápido ao longo do dia prepara o terreno para uma instabilidade atmosférica típica dos períodos quentes. O céu varia entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde em diversos pontos da capital.

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Variação térmica e sensação de frio no início do dia

A madrugada e o amanhecer registraram grande oscilação de temperatura entre as diferentes regiões do município. A mínima geral em Belo Horizonte ficou em 20,1 °C, ainda segundo a Defesa Civil, mas a configuração geográfica da cidade produziu sensações térmicas bastante distintas dependendo da altitude e da circulação dos ventos.

Na Região Oeste, por exemplo, os termômetros marcaram 20,4 °C às 5h, mas os ventos matinais provocaram uma sensação térmica de 11,9 °C. O contraste entre o frio do amanhecer e o calor extremo da tarde desafia a rotina de quem precisa sair de casa cedo e enfrentar o calor intenso poucas horas depois.

Registros de temperatura mínima por regional

Barreiro: 22,6 °C, às 4h25

Centro Sul: 20,1 °C, às 5h25

Oeste: 20,4 °C, com sensação térmica de 11,9 °C, às 5h

Pampulha: 22,7 °C, com sensação térmica de 22,6 °C, às 6h

Venda Nova: 21,5 °C, às 5h45

Ar seco e calor extremo durante a tarde

Conforme o sol ganha força, o aquecimento da superfície reduz drasticamente a presença de vapor de água na atmosfera. A umidade relativa mínima do ar deve atingir índices em torno de 30% no período da tarde, exigindo hidratação constante e moderação em atividades físicas sob o sol direto.

O índice de 30% se aproxima dos níveis considerados críticos pelos órgãos de monitoramento ambiental. O ressecamento das vias respiratórias, a irritação nos olhos e a desidratação corporal ocorrem com maior facilidade nessas circunstâncias, exigindo a ingestão frequente de água e o umedecimento de ambientes internos.

Risco de temporais e ventos fortes

Em episódios de ventania repentina e temporais isolados, a orientação de segurança inclui evitar proximidade com árvores de grande porte, estruturas metálicas e placas de sinalização. Motoristas devem reduzir a velocidade nas pistas e evitar transitar por vias com risco de acúmulo de água ou enxurradas rápidas.

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A permanência em locais cobertos e seguros durante as descargas elétricas é fundamental para prevenir acidentes até a estabilização completa do tempo.