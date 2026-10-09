Avião que caiu em BH seguiria para Juatuba antes de retornar à Pampulha

O avião monomotor que caiu no pátio de manutenção do metrô, atrás da Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, tinha como destino inicial o município de Juatuba, na Região Metropolitana, e retornaria ao Aeroporto da Pampulha. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a aeronave decolou no fim da manhã desta sexta-feira (9/10), mas caiu instantes após deixar o aeroporto. O piloto morreu no acidente e teve seu corpo retirado do local pela Polícia Civil (PCMG).

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O avião é um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, de matrícula PT-VHE. O plano de voo previa um pouso em Juatuba, seguido do retorno à Pampulha, de onde a aeronave havia partido.

A queda ocorreu em uma área operacional do metrô, próxima à Estação São Gabriel. Equipes de resgate foram mobilizadas para atender à ocorrência, e a morte do piloto foi confirmada no local.

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As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação aeronáutica. A queda ocorreu pouco depois da decolagem, mas ainda não há, nas informações apresentadas, confirmação sobre o que provocou a perda de altitude da aeronave.