Segunda queda de avião em BH em 2026: o que liga os acidentes de maio e outubro

Um monomotor caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para fazer o atendimento da ocorrência.

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A corporação recebeu o chamado para atender a queda da aeronave por volta das 11h15. Relatos narrados diretamente aos militares apontam que o monomotor voava baixo pelo setor momentos antes da queda nas dependências da estação.

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Conforme os relatos apresentados aos militares, testemunhas ouviram sons de estouros dos destroços durante a passagem do monomotor pela região. Além dos ruídos relatados, a aeronave deixou rastros visíveis de fumaça pelo ar.

Outro acidente de aeronave no bairro Silveira

O episódio de outubro marca a segunda queda de avião registrada em Belo Horizonte no ano de 2026. Em 4 de maio deste ano, outro avião de pequeno porte bateu em um prédio e caiu no bairro Silveira, também na Região Nordeste da capital.

Segundo as informações apuradas sobre o acidente de maio, a aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16. Minutos após a decolagem, o monomotor colidiu contra um prédio de três andares.

A colisão aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. O impacto dividiu a estrutura da aeronave em dois locais diferentes:

parte da aeronave caiu no terreno do prédio de três andares;

outra parte dos destroços ficou no estacionamento do centro de compras.

Cinco ocupantes estavam a bordo do avião de pequeno porte na queda do bairro Silveira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente resultou na morte de pelo menos duas pessoas e deixou outras três gravemente feridas.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria