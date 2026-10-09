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REGIÃO NORDESTE

Queda de avião em BH: morte de piloto de monomotor é confirmada

A aeronave caiu no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O condutor era o único presente no monomotor

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
09/10/2026 12:31

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Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz crédito: CBMMG

A queda do monomotor em pátio de manutenção da Estação São Gabriel do Metrô, resultou na morte do piloto, no final da manhã desta sexta-feira (9/10). A aeronave havia decolado do aeroporto da Pampulha, quando caiu nas proximidades da Avenida Cristiano Machado, da Região Nordeste de Belo Horizonte (BH). 

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As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Segundo a corporação, foram relatados aos militares que o monomotor voava baixo pela região, quando sons de estouros dos destroços foram ouvidos, deixando rastros de fumaça no ar.

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Ainda não é possível dizer se de fato foi uma queda ou se foi um pouso forçado da aeronave. O monomotor havia acabado de sair do aeroporto da Pampulha. 

Ao todo, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para o atendimento da ocorrência.

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*Matéria em atualização 

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