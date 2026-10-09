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REGIÃO NORDESTE

Monomotor cai em pátio de metrô da Estação São Gabriel

O Corpo de Bombeiros deslocou seis viaturas ao local do acidente. Uma pessoa morreu com o acidente

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
09/10/2026 12:01 - atualizado em 09/10/2026 12:28

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Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz
Os militares foram chamados para atender uma ocorrência de queda de uma avião no pátio da Estação São Gabriel de Metro crédito: CBMMG

Um monomotor caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), no final da manhã desta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. 

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A corporação foi chamada para a queda de uma aeronave por volta das 11h15. Os relatos narrados aos militares indicam que o monomotor voava baixo pela região, quando sons de estouros dos destroços foram ouvidos, deixando rastros de fumaça no ar. 

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Ainda não é possível dizer se de fato foi uma queda ou se foi um pouso forçado da aeronave. Ao todo, foram deslocadas seis viaturas dos bombeiros para o atendimento da ocorrência.  

O Samu foi chamada para o atendimento da ocorrência e teve a morte confirmada no local. 

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