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REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Crianças entram em mata que costumam frequentar e mobilizam bombeiros em MG

Ocorrência foi atendida em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (6/10)

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
06/10/2026 20:15 - atualizado em 06/10/2026 20:37

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As buscas duraram cerca de 40 minutos
As buscas duraram cerca de 40 minutos crédito: CBMMG

Duas crianças, de 11 e 8 anos, foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros em uma área de brejo dentro de uma mata, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (6/10). As meninas haviam entrado no local e foram dadas como desaparecidas.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 15h05 para realizar buscas nas proximidades da Rua Caviúna, no Bairro Fênix. Duas equipes foram mobilizadas para a ocorrência, com buscas terrestres e aéreas, auxiliadas por um drone.

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Segundo relatos das mães aos militares, as meninas haviam entrado em uma área de mata próxima ao Residencial Abóboras, onde moram. Elas costumavam frequentar o local para colher mangas.

Por volta das 15h45, as duas foram localizadas pelos bombeiros em uma área de brejo no interior da mata. As meninas estavam se refrescando nas águas do local.

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"Elas foram retiradas da área e entregues às respectivas mães em segurança e sem ferimentos", informou a corporação. 

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