BR-040: obras provocam interdições e mudanças no trânsito nesta semana

Motoristas que trafegam pela BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina, em Goiás, devem ficar atentos às obras e aos serviços de manutenção previstos para esta semana. As intervenções serão realizadas desta terça-feira (6/10) até domingo (11/10), em diferentes pontos da rodovia, com interdições temporárias de faixas, desvios, alterações na circulação e redução de velocidade. Em alguns locais, os trabalhos ocorrerão durante o dia e, em outros, à noite.

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Os serviços são realizados pela Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho de 594 quilômetros da BR-040 entre a capital mineira e Cristalina. A programação pode sofrer alterações em caso de chuva, já que algumas atividades dependem de pista seca para serem executadas com segurança.

Em Ribeirão das Neves, as obras no pavimento estão previstas para o período noturno, das 22h às 5h, entre os quilômetros 506 e 508, no sentido sul. O trecho terá interdição parcial e temporária.

Já entre Pedro Leopoldo e Esmeraldas, haverá obras no pavimento entre os quilômetros 497 e 502, no sentido norte. A intervenção está programada para o período diurno e também terá interdição parcial e temporária.

Em Paraopeba, no km 428, os trabalhos são para a implantação de uma nova balança de pesagem. A intervenção ocorrerá durante o dia, com desvio do trânsito.

Onde haverá obras

Além dos pontos próximos à Região Metropolitana de Belo Horizonte, outros trechos da BR-040 receberão serviços ao longo da semana.

Em Curvelo, haverá obras no pavimento do acostamento, no km 378, nos dois sentidos. Também estão previstos serviços entre os quilômetros 414 e 451, abrangendo trechos de Curvelo, Paraopeba e Caetanópolis, com intervenções no pavimento nos sentidos norte e sul.

Em Felixlândia, entre os quilômetros 334 e 351, serão realizados trabalhos de microrrevestimento nos dois sentidos. A técnica consiste na aplicação, a frio, de uma camada sobre o pavimento existente para melhorar suas condições e proteger o asfalto.

Também haverá microrrevestimento em Três Marias, entre os quilômetros 279 e 284, nos sentidos norte e sul. Em João Pinheiro, os serviços estão previstos nos quilômetros 209 e 210, 177, 224 e 225 e entre os quilômetros 192 e 195, também nos dois sentidos.

Como funcionam os serviços

Segundo a concessionária, além do microrrevestimento, as equipes utilizam materiais de secagem rápida no pavimento. A técnica de microrrevestimento contribui para selar fissuras, dificultar a entrada de água no asfalto e corrigir pequenas imperfeições da pista.

Durante a execução dos trabalhos, os motoristas podem encontrar máquinas e equipes ocupando parte da rodovia. A orientação é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização instalada nos locais e manter atenção redobrada ao passar pelos trechos em obras.

A concessionária ressalta que a chuva pode alterar ou interromper a programação, tanto por questões de segurança quanto porque determinados serviços exigem que o pavimento esteja seco.

Nova balança em Paraopeba

Além das ações de manutenção, a Via Cristais está avançando na instalação de uma balança de pesagem em movimento em Paraopeba. O equipamento permitirá verificar o peso de caminhões e outros veículos sem que eles precisem parar na rodovia.

A tecnologia deve agilizar a fiscalização e contribuir para a preservação do pavimento. O controle do peso dos veículos é uma das medidas utilizadas para reduzir danos causados pelo excesso de carga e, consequentemente, contribuir para a segurança e as condições de tráfego.

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A Via Cristais é uma subsidiária da VINCI Highways e assumiu a operação de 594 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina. A concessionária atua na operação, manutenção e realização de obras no trecho.