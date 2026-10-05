Viajante estaciona o trailer de frente para o mar e passa a noite no litoral, mas, ao amanhecer, o que interrompe seu sono não é o barulho das ondas na praia

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Muitos caravanistas conhecem a sensação: encontrar um lugar tranquilo para passar a noite em frente ao mar. No entanto, o despertar pode ser abrupto, com uma multa de 135 euros no para-brisas, o equivalente a um tanque cheio de combustível.

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Em vários parques de estacionamento populares, a situação mudou. Placas com a indicação "Estacionamento noturno proibido das 22h às 7h" tornaram-se comuns e as fiscalizações foram reforçadas. Numa zona balnear da França, um parque gratuito onde se juntavam até 25 autocaravanas passou a ser alvo de controlos policiais frequentes.

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A polícia justifica as restrições com a necessidade de proteger os espaços naturais, evitar o ruído e a saturação dos locais. Os viajantes, por sua vez, sentem que estão a ser empurrados para áreas pagas, muitas vezes lotadas ou mal localizadas.

As novas regras são, frequentemente, uma resposta a abusos de uma minoria, como lixo deixado para trás e despejos ilegais. No entanto, acabam por afetar todos, incluindo os que respeitam o ambiente.

Como evitar uma surpresa desagradável

A única forma de contornar o problema é antecipar cada paragem. Além da multa, o risco real é ter de sair durante a noite, em estado de cansaço, a pedido das autoridades. Três passos simples podem transformar uma noite de stresse numa paragem tranquila: