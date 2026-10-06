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Venda Nova: semáforos desligados causam transtornos no trânsito

Motoristas e pedestres enfrentaram dificuldades no cruzamento da Vilarinho com a Rua Edgar Torres

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Quéren Hapuque
Renata Galdino
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Quéren Hapuque
Repórter
Renata Galdino
Repórter
Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.
06/10/2026 12:11 - atualizado em 06/10/2026 12:55

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A Rua Edgar Torres é uma importante ligação com a Avenida Vilarinho
A Rua Edgar Torres é uma importante ligação com a Avenida Vilarinho crédito: Renata Galdino/EM/D.A Press

Semáforos da Avenida Vilarinho, nos cruzamentos com as ruas Edgar Torres e Capitão Nelson Albuquerque, na Região de Venda Nova, desligados há pelo menos uma semana, provocam transtornos para motoristas e pedestres. O problema é causado por um furto de cabos, segundo a BHTrans.

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A Rua Edgar Torres é uma importante ligação com a Avenida Vilarinho e recebe veículos que chegam de diferentes pontos da região. Com os equipamentos sem funcionar, motoristas precisaram redobrar a atenção para atravessar os cruzamentos, enquanto pedestres também enfrentaram dificuldades para fazer a travessia.

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O comerciante Antônio Carlos Pena, conhecido como Toninho do Salão, trabalha em frente ao semáforo da Avenida Vilarinho com a Rua Edgar Torres. Segundo ele, o problema já se estendia havia mais de uma semana. "Tem mais de uma semana, mais de oito dias que está essa pouca vergonha aqui. A BHTrans só vem, olha, coloca a placa pare, mas ninguém vem fazer nada”, afirma.

Toninho diz que a situação aumenta a preocupação de quem trabalha e circula diariamente pelo trecho. “Tem que bater carro, acontecer acidente perigoso aqui por falta de responsabilidade desse povo que olha essa área de trânsito”.

Durante a apuração, a reportagem flagrou o movimento intenso no cruzamento da Avenida Vilarinho com a Rua Edgar Torres. Em um dos vídeos, uma motorista permanece buzinando enquanto tenta encontrar espaço para atravessar a via, diante da quantidade de veículos no local. Um ônibus também aparece passando pelo trecho enquanto outros carros aguardam.

As imagens mostram ainda veículos parados próximos ao cruzamento e pedestres esperando para conseguir atravessar a avenida com segurança.

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Procurada, a BHTrans informou que o problema nos semáforos foi provocado por furto de cabos. Segundo o órgão, a ocorrência foi registrada nessa segunda (5) e os cabos foram repostos no mesmo dia. Ainda na noite de segunda-feira (5/10), porém, o semáforo voltou a apresentar problemas e precisou de novo ajuste, realizado na manhã desta terça-feira (6/10).

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bhtrans furto-de-cabos mobilidade semaforos transito vilarinho

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