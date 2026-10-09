Assine
overlay
Início Galeria

Acidente com avião: veja fotos do local da queda na estação do Metrô em BH

E
Estado de Minas
  • O porta voz dos bombeiros e tenente Henrique Barcelos, esteve no local do acidente e informou que nenhum funcionário do Metrô se feriu com o acidente desta sexta-feira (9/10)
    O porta voz dos bombeiros e tenente Henrique Barcelos, esteve no local do acidente e informou que nenhum funcionário do Metrô se feriu com o acidente desta sexta-feira (9/10) Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência de queda da aeronave
    Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência de queda da aeronave Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Os bombeiros controlam o incêndio que tomou conta da aeronave
    Os bombeiros controlam o incêndio que tomou conta da aeronave Foto: CBMMG / Reprodução
  • Agentes de segurança da Polícia Militar acompanham o local da queda do monomotor
    Agentes de segurança da Polícia Militar acompanham o local da queda do monomotor Foto: CBMMG / Reprodução
  • Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pesoa
    Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pesoa Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • O piloto morreu no acidente. Informações iniciais apontam q ele era o único presente na aeronave
    O piloto morreu no acidente. Informações iniciais apontam q ele era o único presente na aeronave Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay