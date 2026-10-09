Acidente com avião: veja fotos do local da queda na estação do Metrô em BH

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O porta voz dos bombeiros e tenente Henrique Barcelos, esteve no local do acidente e informou que nenhum funcionário do Metrô se feriu com o acidente desta sexta-feira (9/10) Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência de queda da aeronave Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Os bombeiros controlam o incêndio que tomou conta da aeronave Foto: CBMMG / Reprodução
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Agentes de segurança da Polícia Militar acompanham o local da queda do monomotor Foto: CBMMG / Reprodução
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Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pesoa Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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O piloto morreu no acidente. Informações iniciais apontam q ele era o único presente na aeronave Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press