Avião da Gol retorna a Confins após 'problemas técnicos'

Um Boeing 737-800 que faria o voo G3 2023 da Gol, saindo do aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, precisou retornar a Confins após apresentar problemas técnicos nesta quarta-feira (23/9). No entanto, a companhia aérea não detalhou o que teria acontecido na aeronave

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De acordo com nota oficial da companhia, a aeronave retornou a Confins próxima ao meio-dia. Os passageiros impactados pelo imprevisto foram assessorados pela Gol e acomodados em próximos voos.

Segundo o site FlightAware e a imagem abaixo, a aeronave fez algumas órbitas de espera para retornar ao aeroporto com segurança.

Boeing 737-800 vôo G3 2023 da Gol segundo rota do FlightAware; Boeing 737-800 vôo G3 2023 da Gol

Abaixo a nota da Gol Linhas Áereas:

"A Gol informa que a aeronave que faria o voo G3 2023, entre o Aeroporto de Confins (CNF) e o Aeroporto do RIOgaleão (GIG), no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23/9), apresentou problemas técnicos e teve de retornar para a cidade mineira, aterrissando às 11h58, sem intercorrências.

Clientes impactados receberam tratativas previstas pela resolução 400 da Anac, e foram acomodados em próximos voos da Companhia.

Todas as ações referentes à operação foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice