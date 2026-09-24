Amigos e parentes se despedem de Bruno Avelar em BH

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Familiares e amigos do empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, já prestam as últimas homenagens em cerimônia reservada no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte.

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O velório será aberto ao público a partir das 10 horas e deve se estender até as 15h. Depois, o corpo será transportado até o Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da capital, onde o corpo será sepultado às 17 horas.

A jornalista Lívia Avelar, viúva do empresário, publicou uma homenagem ao marido e falou sobre a dor da perda. “Essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida”, escreveu. Em outro trecho, afirmou que os dois viveram “os melhores dias das nossas vidas” e encerrou a despedida declarando amor eterno ao empresário.



Acidente deixou cinco mortos



O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22) em uma região de difícil acesso na serra catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou que os cinco ocupantes morreram.

Além de Bruno Avelar e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Quem era Bruno Avelar



Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar construiu uma carreira voltada ao empreendedorismo, networking e organização de eventos. Ele era fundador do projeto “O Poder do Network” e também atuava como palestrante e escritor.

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Ao longo da trajetória profissional, ganhou projeção no segmento de conexões empresariais e participou de eventos no Brasil e no exterior. Avelar também mantinha relação próxima com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.