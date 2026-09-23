Velório do empresário Bruno Avelar será aberto ao público em BH

O velório do empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, uma das cinco vítimas da queda do helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, será aberto ao público nesta quinta-feira (24/9), das 10h às 15h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da capital.

As informações foram divulgadas pela jornalista Lívia Avelar, viúva do empresário, nas redes sociais. Bruno e Lívia haviam se casado em 4 de agosto, pouco mais de um mês antes do acidente.

Em uma homenagem ao marido, Lívia falou sobre a dor da perda. “Essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida”, escreveu. Em outro trecho, afirmou que os dois viveram “os melhores dias das nossas vidas” e encerrou a despedida declarando amor eterno ao empresário.

Acidente matou cinco pessoas

O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na manhã de terça-feira (22), em uma região de difícil acesso na serra catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.

Além de Bruno Avelar e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Quem era Bruno Avelar

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar era empresário, palestrante e escritor. Ele fundou o projeto “O Poder do Network”, voltado à realização de encontros e eventos para conectar empresários, investidores e profissionais de diferentes setores.

Ao longo da carreira, Avelar ganhou projeção no segmento de networking e participou de eventos no Brasil e no exterior. Também mantinha relações profissionais com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

O empresário havia conquistado ainda o green card, documento que permite residência permanente nos Estados Unidos. A aprovação ocorreu por uma categoria destinada a profissionais com habilidades consideradas notáveis e cujo trabalho é avaliado como de interesse nacional para o país.

Amizade com Rick

Bruno Avelar e Rick eram amigos e parceiros comerciais. O cantor participava de eventos promovidos pelo empresário, que usava sua rede de contatos para aproximar empresários, artistas e outros profissionais.

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Os dois estavam entre os cinco ocupantes do helicóptero que caiu na serra catarinense.