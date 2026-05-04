‘Aviões passam muito perto dos prédios’, diz vizinho do edifício atingido

Segundo o relato do morador de um prédio em frente ao atingido por um monomotor no início da tarde desta segunda-feira (4/5), faz quatro semanas que aviões têm voado na altura dos prédios e antenas do Bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte, onde vive em uma cobertura.

‘Nas últimas semanas, notei que os aviões têm passado muito próximo a antenas e prédios daqui, há quatro semanas mais ou menos. Na última vez, achei que um deles ia bater na minha casa. Ele deu um rasante, virou para a Avenida Cristiano Machado e foi sentido ao Minas Shopping’, relatou Paulo Henrique de Oliveira Laureano, lutador de MMA de 38 anos.







O morador conta que já estava preocupado com a situação: “Temos crianças, famílias em casa. A situação não ocorria antes, e os aviões costumam sobrevoar em alturas bem maiores", disse.

Acidente

O avião de pequeno porte que bateu num prédio e caiu no bairro tinha cinco ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o copilto morreram e os demais três ficaram gravemente feridos.

Duas vítimas já foram retiradas dos destroços com múltiplas fraturas e encaminhadas em estado grave para atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na remoção das outras vítimas que permanecem na área do acidente. A confirmação oficial do número de mortos ainda depende de atestado do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas vítimas já foram retiradas dos destroços com múltiplas fraturas e encaminhadas em estado grave para atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na remoção das outras vítimas que permanecem na área do acidente. A confirmação oficial do número de mortos ainda depende de atestado do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA, no Bairro Silveira, região Nordeste da capital. Outra parte ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flávio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas entre moradores do prédio atingido. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima