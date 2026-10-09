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Corpo de piloto morto em queda de avião é retirado pela Polícia Civil em BH

Aeronave caiu no pátio de manutenção do metrô, na Região Nordeste da capital; piloto era o único ocupante e morreu no local

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/10/2026 14:05

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O piloto foi encontrado morto no local e teve o corpo removido pela Polícia Civil
O piloto foi encontrado morto no local e teve o corpo removido pela Polícia Civil crédito: Jair Amaral/EM/DA.Press

O corpo do piloto que morreu na queda de um avião monomotor no pátio de manutenção do metrô, próximo à Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi retirado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (9/10). O acidente ocorreu no fim da manhã, e a morte do único ocupante da aeronave foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

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O monomotor caiu na área de manutenção dos trens, no bairro São Gabriel, por volta das 11h15. Segundo relatos iniciais recebidos pelos bombeiros, a aeronave voava baixo quando foram ouvidos estouros, seguidos por um rastro de fumaça.

Durante a queda, o avião atingiu uma estrutura do galpão e a fiação elétrica do pátio, antes de parar sobre os trilhos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no combate às chamas. O incêndio atingiu as asas da aeronave, mas não se alastrou para o galpão.

O piloto foi encontrado morto no local. Até o momento, não há confirmação sobre as causas do acidente, que deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

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A queda não atingiu nenhuma composição do metrô, e, segundo informações divulgadas pela concessionária, nenhum funcionário ficou ferido. Apesar da necessidade de desligamento da energia elétrica no local para o atendimento da ocorrência, a operação do sistema de transporte não foi afetada.

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