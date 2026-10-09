Aviões de pequeno porte são seguros? O que os dados de acidentes no Brasil mostram

O Brasil registrou 64 acidentes aéreos com 17 mortes no primeiro quadrimestre de 2026, com dados computados até o fim de abril pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão subordinado à Força Aérea Brasileira (FAB). O levantamento oficial detalha o cenário da segurança de voo no país, que contabiliza 1.605 acidentes e 779 vítimas fatais na aviação desde 2016.

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O modal aéreo mantém índices globais elevados de segurança em deslocamentos por quilômetro voado. Aeronaves de pequeno porte contam com aprovações técnicas rigorosas, mas apresentam maior vulnerabilidade a imprevistos operacionais quando ocorrem falhas em manutenções preventivas ou quando a experiência do piloto em situações adversas é limitada.

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Ocorrências urbanas na capital mineira

A capital de Minas Gerais registrou quedas de aeronaves de pequeno porte em perímetros urbanos ao longo da última década. Ao recuar os registros até 2014, o município soma pelo menos nove episódios envolvendo aviões em bairros habitados. Episódios de grande repercussão envolveram modelos que decolaram a partir do Aeroporto da Pampulha, enquanto outras ocorrências tiveram partidas autorizadas no antigo Aeroporto Carlos Prates, cujas atividades foram encerradas em 2023, ou em cidades do interior mineiro.

Histórico de quedas registradas em Belo Horizonte

O histórico de ocorrências aéreas em vias e áreas residenciais da capital mobilizou equipes de socorro em diferentes regiões nos últimos anos:

Bairro Silveira: em 4 de maio de 2026, uma aeronave de pequeno porte colidiu contra a estrutura de um prédio e caiu na rua Ilacir Pereira Lima, na Região Nordeste da capital. O acidente resultou na morte de três pessoas.

Aeroporto da Pampulha: em março de 2024, um avião pertencente à Polícia Federal (PF) perdeu sustentação momentos depois de decolar na Pampulha e pegou fogo ao tocar o solo. Dois policiais federais morreram.

Bairro Jardim Montanhês: imóveis residenciais foram atingidos por um avião em março de 2023, na Região Noroeste. O piloto morreu após internação, e a passageira, filha do condutor, de 33 anos, sobreviveu após atendimento médico. O trajeto havia partido de Governador Valadares com destino ao Aeroporto Carlos Prates.

Bairro Caiçara: a Região Noroeste registrou dois acidentes aéreos no mesmo perímetro durante o ano de 2019. Em outubro daquele ano, um monomotor caiu sobre uma via pública minutos após deixar a pista do Carlos Prates, resultando em quatro vítimas fatais e três feridos.

Primeiro caso no Bairro Caiçara: em abril de 2019, outro avião de pequeno porte colidiu contra a fiação da rede elétrica e atingiu o portão de uma residência. A decolagem também ocorreu no Carlos Prates, e o piloto morreu na colisão.

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* Estagiára sob supervisão da editora Ellen Cristie.