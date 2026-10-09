Metrô de BH funciona normalmente após monomotor cair em pátio de manutenção

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O metrô de Belo Horizonte segue seu funcionamento normalmente após a queda de um monomotor no pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô, Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), por volta de 12h desta sexta-feira (9/10).

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Segundo Roberto Fischer Machado, superintendente de operação e manutenção, com a queda, a aeronave chocou com um dos galpões da área de manutenção.

"A queda da aeronave no galpão da nossa oficina de manutenção dos trens, resultou apenas em danos materiais, não tivemos nenhum colaborador ferido. Nossa preocupação inicial foi atender o mais rápido possível, acionar os bombeiros, acionar todos os responsáveis e garantir a integridade dos nossos colaboradores”, contou Roberto.

Aeronave cai em pátio de manutenção da Estação São Gabriel de Metrô Jair Amaral/EM/D.A. Press O porta voz dos bombeiros e tenente Henrique Barcelos, esteve no local do acidente e informou que nenhum funcionário do Metrô se feriu com o acidente desta sexta-feira (9/10) Jair Amaral/EM/D.A. Press Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência de queda da aeronave Jair Amaral/EM/D.A. Press Os bombeiros controlam o incêndio que tomou conta da aeronave CBMMG / Reprodução Agentes de segurança da Polícia Militar acompanham o local da queda do monomotor CBMMG / Reprodução Seis viaturas foram enviadas ao local para atender a queda do monomotor que vitimou uma pesoa Jair Amaral/EM/D.A. Press O piloto morreu no acidente. Informações iniciais apontam q ele era o único presente na aeronave Jair Amaral/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Ele informou ainda que houveram danos às estruturas de energia do local e que prontamente as equipes do metrô foram ao local para desligá-las. A intenção era garantir a segurança das equipes de socorro. Segundo ele, as operações foram regularizadas.

“As manutenções são constantes, seja preventivas ou corretivas na área, não impacta na oferta de trens por nosso sistema, elas estão dentro da normalidade. Com isso, a operação para os usuários está garantida dentro da normalidade sem nenhum impacto”, finalizou o superintendente.



O que se sabe sobre o acidente

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou uma vítima do acidente, o tripulante da aeronave. Mais informações estão sendo investigadas e checadas pela equipe que está na ocorrência.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Inicialmente, nove viaturas do CBMMG, com cerca de 30 bombeiros, foram deslocadas para o local. No momento, com a situação mais controlada, seis viaturas permanecem na área para conter possíveis riscos de incêndio e explosão. Os cabos de energia também já foram desligados para evitar novos riscos. A equipe se concentra em restabelecer as condições de segurança no local e proteger as pessoas.

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* Estagiários sob supervisão da editora Ellen Cristie.



